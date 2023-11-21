自由開講》當民進黨已經推出賴蕭配，藍白兩黨還在那邊談分配

◎楊豐榮

民進黨總統候選人賴清德20日正式宣布由駐美代表蕭美琴搭檔參選2024年總統大選。在過去的討論中，民進黨副總統人選一直以鄭麗君和蕭美琴的呼聲最高，而蕭美琴果然不負眾望，願意放下其最喜愛的外交工作，回台與賴清德搭檔參選。

民進黨總統參選人賴清德（左）20日偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場。（資料照）

今年四月，總統蔡英文出訪，在美國洛杉磯與隨行媒體茶敘時，有記者詢問總統蔡英文對於蕭美琴的下一步的看法，當時蕭美琴雖未正面答覆，但可看出大家對她擔任副總統抱持高度期盼。



回顧蕭美琴的政治歷程，從擔任選制改制前，台北市北區立委到2010年獲民進黨徵召投入花蓮縣立委補選，雖然參選失利，但她2016年捲土重來，以53.77%勝選，成為民進黨在單一選區兩票制實施後，首次在花蓮縣區域立委選舉獲得勝利，且得票過半的候選人。

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儘管2020年，她以微小差距敗給花蓮縣前縣長傅崐萁，但此後卻讓她得以重返自己所擅長的外交主戰場，成為中華民國史上首位女性駐美代表，並被彭博社選為2021年8位最值得關注的人，2023年紐約時報則評論其為華府最有影響力的大使之一。而她是否能在2024年成功當選成為中華民國副總統，則成為國際矚目之焦點。



然而，當民進黨士氣大振之際，國民黨和民眾黨卻連合作及參選組合是否確定都還未有答案。透過獨立連署獲得中華民國總統參選資格的郭台銘，截至20日也還試圖與藍白陣營合作，使得三方總統副總統人選至今仍在艱難的協商中。11/24是總統副總統登記參選的截止日期，但目前唯一確定登記參選的人只有民進黨的賴蕭配，這在台灣民主選舉史上是前所未有之情況。



在15日藍白陣營推出六大共識時，眾人以為藍白陣營即將合作共同參選明年的總統大選。然而，在17日便出現兩邊對民調認知的差異，18日因雙邊的認知差異持續擴大，使藍白合瀕臨破局。19日，柯文哲在民眾黨舉辦的誓師大會上宣布將以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底，但同時，他的發言人又對外表示藍白合尚未失敗，還有可商量之餘地。

在民眾黨誓師大會結束的當晚，柯文哲又被周刊拍到夜會郭台銘，這些舉動讓人難以理解，究竟柯文哲是否會參選到底？泛藍陣營參選組合究竟為何？距離選舉只剩50多天，三方是否能夠合作及其利益要如何分配，都將成為眾人所矚目的焦點。

（室內設計師）

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