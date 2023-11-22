自由開講》阿根廷反共總統上臺，中國式金援外交潰敗

◎Arthur Louis

2023年11月29日，阿根廷選舉揭示出一場政治地震，右翼自由主義經濟學者米雷伊（Javier Milei）贏得過半得票當選總統。新當選的右翼總統米雷伊可能給中共的經濟和外交計畫帶來重大挑戰。本文將探討這位新領袖的言行，以及這場政治轉變可能對中國的影響。

阿根廷新總統米雷伊（Javier Milei）曾在競選期間，揚言要凍結與中國的關係，堅稱不跟共產黨打交道。（路透社）

右翼總統的強硬立場

新總統米雷伊在競選中表現出強硬的反共和反社會主義立場，這與中共的意識形態相去甚遠。競選期間，他更在國際事務上明確表態支持烏克蘭，並宣示美國和以色列是阿根廷的主要夥伴。這樣的政治立場將使中國在阿根廷的影響力受到挑戰。

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經濟改革對中國的打擊

米雷伊提出的經濟改革方案，尤其是廢除貨幣比索，轉而使用美元，可能使中國在阿根廷的經濟影響受到嚴重打擊。中阿高達1,300億人民幣的貨幣互換協議面臨失效風險，這意味著中國可能失去一個重要的經濟夥伴，同時也可能引發外匯損失。

中國式金援外交潰敗

而筆者認為中國式金援外交將隨米雷伊當選而潰敗的論點有三：

1. 政治立場不一致：新總統米雷伊明確反對共產主義和社會主義，這使中共在阿根廷的外交政策面臨重大風險。雙方的政治立場差異將阻礙原本緊密的雙邊合作。

2. 可能的揭曉腐敗：新政府可能揭曉舊政府官員和中國官員合謀的腐敗行為，這可能使中共在國際上面臨道德壓力，同時也影響雙方的外交互動。

3. 撕毀一帶一路協議：新政府有可能撕毀這一協議，進一步削弱中共在阿根廷的地緣政治影響。

結論

阿根廷右翼總統的當選，對中共的經濟和外交戰略構成嚴峻挑戰。政治立場的分歧、經濟改革的衝擊，以及外交協議的風險，都使中共在這場變局中可能失去原本牢靠的外交伙伴。中國式的金援外交在這次阿根廷選舉中或許將面臨潰敗，迫使中共重新評估其在拉丁美洲的外交策略。

（中共研究人員）

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