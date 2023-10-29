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自由開講》中共自導自演！ 臺灣30年來最有感移民潮？

2023/10/29 12:53

台灣大選將至，中共將開始以各種手段對我國認知作戰，企圖煽動兩岸情勢緊張氛圍的同時塑造意識型態對立，以達到操作我國選舉之目的，請國人勿輕信。（路透社）

◎王天宇

日前我國馬前總統訪美，並在美中關係全國委員會（NCUSCR）座談時提到2024將是「和平與戰爭的選擇」引發網友熱議，然而就在相隔一週後，我國立委又在臉書上發文表示，有民眾反應現在兩岸局勢不穩，我國政府又不斷提升國防戰備工作，實在後悔沒有早點移民！此文章一出立馬引起中共官媒注意，開始以《臺灣民眾用腳投票，掀30年最有感移民潮》、《兵役延長，臺灣民眾提前移民》為題，刻意製造我國國人畏戰，大量出逃之爭訊。但請國人仔細想想，究竟誰才是真正挑起兩岸事端的元兇？

我國自1950年遷臺以來就不斷遭受中共武力、經濟、外交以及政治的打壓，其試圖以「同文同種」、「我們都是中國人」之論述，影響我國人的國家認同；除此之外，中共在二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）上提出「建軍百年目標」、「軍事現代化」等舉措，提高國防預算之餘，又以「一帶一路」策略，吞併他國軍港持續擴充軍事基地，而從這些訊號得知，中共似乎在為某種軍事行動做準備！我們千萬不要「生於憂患，死於安樂」，至此我國開始增強領土防衛能力，防患未然。綜上所述，究竟誰才是「煽動兩岸局勢升溫的元兇」不言而喻。

其次觀察先期「火山布雷系統」到近期熱門的「潛艦國造」、「義務役主戰兵力」議題，就不難發現，一旦我國國防施政方向正確時，中共的反彈以及操作的力度也就越大，但漏洞也更多，若以此為指標，持續強化我國防設備戮力推動全民國防，相信時間一久便能有效嚇阻並削弱中共武力犯臺的意圖，展現出我國人愛國意志，爭取更多國際支持。

總而言之，我國大選將至，中共將開始以各種手段對我國認知作戰，企圖煽動兩岸情勢緊張氛圍的同時塑造意識型態對立，以達到操作我國選舉之目的，請國人勿輕信。而身為臺灣人民我們能做的就是避免傳散這些假訊息，提升自身媒體識讀能力，建立一個團結有韌性的民主社會，一同捍衛我國家主權，抵禦中共威脅。

（大學生）

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