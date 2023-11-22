自由開講》中X新聞誣蔑黑熊學院 見不得台灣有堅強民防力量

◎陳啟濃

偶然轉電視台看到中視新聞談話性政論節目用斗大的標題『黑熊學院有如「哈瑪斯」』，這樣的指控，是濫用民主的言論自由，無非是別有陰謀，見不得台灣民間能有憂患意識，共同防衛中共的進犯。說穿了是站在中共的立場發言，根本不是在維護台灣的自由民主立論。

民進黨中執會15日通過不分區立委名單，台北大學犯罪研究所副教授、「黑熊學院」院長沈伯洋名列第二，引發親中媒體的質疑聲浪。（資料照）

曹興誠因為曾經到中國投資，見證過中共的邪惡殘暴，所以特別珍惜台灣的民主生活。自行出資希望建立民間的防衛力量，這樣的發心其實是希望能起示範與鼓勵作用，激勵台灣人團結一心捍衛家園的決心，讓中共武力犯台要做更嚴格的考慮，進而放棄動武的念頭。

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哈瑪斯是恐怖組織，發動對以色列人民無情的砲轟，目前西方民主國家正在營造要用戰爭罪給予究責。把黑熊學運比擬為恐怖組織，不僅引喻失當，還會造成國人對黑熊學院的反感。

黑熊學院的責任是保家衛國，不是發動戰爭，更不是殘害他國人民。請中視新聞慎重運用民主國家的言論自由權，不要再自甘淪為中共的傳聲筒。只有台灣有更強大的防衛力量，中共才會打消武力犯台的念頭，這對任何政黨任何新聞台都是好事，中共來了新聞自由就沒有了。

（曾任政治預官）

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