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民主之盾》責任政治？權力分贓？你的選票如何決定台灣憲政體制的未來

Y’s Day「週三青年日」系列活動將於12月6日晚上在台灣公民人權聯盟辦理第30場、「司法改革系列」第10場活動，主題是「遲來的正義還是正義嗎？速審制度的目標與現實」，由國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺主持，邀請 陳憲裕律師（前法官）、真理大學法律系教授 吳景欽、鄭文龍律師、林宗志律師（前檢察官）、公共策益召集人／台灣智庫副執行長董思齊與談，歡迎大家踴躍報名參加。
民主之盾

民主之盾

2023/11/30 11:33

Y’s Day「週三青年日」第29場（「看見台灣」系列第4場）會後新聞稿

昨（29）日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、中央廣播電台、新頭殼、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站、台灣青年法律人協會、Hello Taiwan協會共同於思享森林咖啡館舉辦Y’s Day「週三青年日」第29場，同時也是「看見台灣」系列的第4場座談活動，主題是「責任政治？權力分贓？你的選票如何決定台灣憲政體制的未來」。

Y’s Day「週三青年日」第29場，同時也是「看見台灣」系列的第4場座談活動，主題是「責任政治？權力分贓？你的選票如何決定台灣憲政體制的未來」。（圖：主辦單位提供）

活動主持人中興大學國政所教授譚偉恩表示，批評是民主的特色，能制衡權力與監督行政，也能深化民主。因此，總統選舉應聚焦在重大議題的辯論，例如人口老化與長照、台美中三邊關係、低碳經濟與公正轉型、還有青年主流化與代際正義等。新的總統和國會要有能力處理這些攸關民生的議題，而不是聚焦在政黨的上架與下架。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊說，憲政體制是每逢台灣大選時都會觸及的熱門主題，而這次在野黨圍繞在「是否邁向內閣制」的討論。民眾黨上個月曾召開「終結有權無責獨裁總統制—把國家還給你」記者會，將台灣的半總統制稱為「民選皇帝制」，並帶入「內閣制」的討論；而國民黨也回應，如果「重返執政」，首先會恢復責任內閣制，在藍白合破局之前，雙方也提出基於議會內閣制組成「聯合政府」的主張。但事實上，這些主張是不負責任且遠離政治現實的政治話術。

董思齊指出，從制度而言，在不修憲的狀況下，透過我國憲法與憲政慣例的運作，台灣的憲政體制就是在半總統制的軌跡上運行，也因此在野黨拋出內閣制的討論其實是混淆視聽的假議題，甚至是疑似在選前進行「權力分贓」。在藍白合的鬧劇結束後，國人必須嚴肅思考，若總統當選人所屬的政黨無法成為國會第一大黨時，要如何組成新的內閣？朝野又要如何互動？而不論未來新的台灣總統是否選擇分享權力，這次選舉的過程、結果、後續的組閣及國會運作，都將形成台灣新的憲政慣例，也將深深影響到台灣國家未來的發展。因此，青年朋友在思考台灣憲政體制的同時，不要忘記這次的選擇將會決定台灣憲政體制的未來，也會決定我們的國家會成為什麼樣的政治共同體。

東海大學政治系教授沈有忠直接點出，我國的憲政體制就是府、院、會、黨的四角關係，彼此之間各有雙邊關係和問題：總統和國會之間的二元民意、府院之間的二元行政、總統該兼任黨主席嗎？院會之間倒閣和解散國會的張力、院黨之間的溝通、國會和政黨之間完全執政或「少數政府」的樣態。

沈有忠進一步透露，雖然「政治人物喜歡將複雜問題簡單化」，但啟動憲政工程其實是非常困難的，我們至少要面對憲政架構的整體思維和修憲門檻的挑戰。就整體思維而言，內閣制的架構不是只有聯合內閣，「取消總統直選」能不能被社會接受，就是一項核心問題，遑論其他配套措施。再就修憲門檻來說，必須取得跨黨派的高度共識，加上公民意志，才有可能跨越現行門檻。在這樣的情況下，提出內閣制或聯合內閣這些和憲政體制矛盾的主張，都只是不負責任的選舉操作。

東海大學政治系教授張峻豪認為，憲政體制是總統、國會和行政部門的權力分立制衡，如此才有責任政治。就這個觀點來看，聯合政府就是不同政黨共有行政權，背後必須有聯合競選、政黨結盟、和國會結盟做基礎，如果沒有這一連串逐漸深入的相互了解和合作，那麼所謂聯合政府就只是皇帝時代的集權思維。

Y’s Day「週三青年日」系列活動由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、中央廣播電台、新頭殼、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站、台灣青年法律人協會、Hello Taiwan協會共同舉辦。（圖：主辦單位提供）

中正大學政治系教授蔡榮祥指出，台灣的憲法沒有同意權和信任投票的設計，當國會多數與總統分屬對立政黨，想要組成聯合政府的話，只能進行不信任投票。因為國會多數所掌握的政治權力是倒閣權，並不是組閣權。國會多數黨只有在總統是同黨的情況下，才可以對組閣置喙；如果沒有贏得總統職位，經由國會多數就可以逕行組閣的話，將等同架空總統權力，逼迫對立黨派的行政院長和總統共治，使行政衝突常態化，走向二元對立化。

東吳大學政治系助理教授 陳方隅直言，政治人物「故意不懂」憲政體制的原理，只為了爭奪權力而喊出的口號，不僅脫離現實，更會誤導一般大眾的看法，進而導致對整個體制的不信任。當前許多對於聯合政府、議會內閣制的討論，都只是為了塑造對特定政黨的仇恨，而非真正進入憲政體制的優缺比較。

陳方隅更回應並批判「台灣走向『不自由民主』」的錯誤說法，就定義而言，台灣有自由公正、定期、具不確定性的選舉，這就是自由民主；此外，自由之家、經濟學人等公正組織都高度肯定台灣民主—在世界上人口超過2千萬的國家中，台灣的民主程度排名第一，台灣的民主值得我們驕傲，不容政治人物隨意抹黑貶低。 與談結束後，主持人和青年們也針對「台灣的民主是否可能倒退崩潰」、「凝固的憲法和憲政體制」、「中華民國在台灣的第二共和是否可能」、「如何在選舉中學習自由民主」等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答。

Y’s Day「週三青年日」系列活動持續舉辦，將於12月6日晚上在台灣公民人權聯盟辦理第30場、「司法改革系列」第10場活動，主題是「遲來的正義還是正義嗎？速審制度的目標與現實」，由國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺主持，邀請 陳憲裕律師（前法官）、真理大學法律系教授 吳景欽、鄭文龍律師、林宗志律師（前檢察官）、公共策益召集人／台灣智庫副執行長董思齊與談，歡迎大家踴躍報名參加。

新聞聯絡人｜ 吳瑟致0953-930936

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