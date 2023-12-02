自由開講》侯友宜提開放中生政策引起的爭議及擔憂

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國民黨候選人侯友宜日前（27）在「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動上，拋出若當選總統後，將全面重啟兩岸對話交流，並開放大量中客觀光團、中生來台就讀並就業，以此刺激台灣經濟。然而，侯友宜提出這樣的政策勢必會引起爭議和挑戰。

侯友宜說，若當選總統後，將全面重啟兩岸對話交流，並開放大量中客觀光團、中生來台就讀並就業，以此刺激台灣經濟。（本報資料照）

首先，全面重啟兩岸對話可能引發社會分歧，原因為台灣內部對於與中國接觸的態度多元，引起擔憂的主要原因為一部分的人民擔心可能牽涉到政治和主權問題，進而對國家安全產生衝擊。同時，人民可能會質疑這樣的舉措是否會使台灣在談判上處於劣勢，以及是否會損害台灣在國際上的地位，這些都是引起疑慮和擔憂的重要因素。

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第二，開放大量中客和中生來台就讀就業，可能會引起當地人口壓力，包括就業競爭和資源分配的問題，導致衝擊臺灣產業及青年就業。雖然根據主計總處說明臺灣目前整體青年失業情勢穩定，但中國前陣子才閃電宣布暫停公布飆升的青年失業率，在這樣的情形下，此舉措可能被解讀為在協助中國解決問題，而非單純促進台灣經濟。

不過，侯友宜後續接受網路節目專訪時表示，中國人士跟中生若要來台就業，必須經過審查、聘請，有限額也有評量標準，且原本就有陸生三法，並沒有要改變現行規定。對此，國立彰化師範大學副教授劉兆隆指出，事實上所謂的「陸生三法」當初是為了增進兩岸高等教育的互助與交流，有助於提升我國高等教育的競爭力，但對於臺灣學生的就學及教育資源使用機會，是否可能產生排擠效應依舊是一大疑慮。

因此，政府必須對此謹慎處理，以確保兩岸互動不僅有益於經濟發展，同時也不損害台灣的國家利益和社會穩定。再者，若侯友宜在未來實際推動此項政策時亦需謹慎考慮可能產生的影響，特別是在與中國的經濟合作上需平衡國家利益，同時確保臺灣人民的就業機會和經濟穩定。

（研究生）

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