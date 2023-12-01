天將奔烈》章法紊亂的健康施政

百億癌症新藥基金能立刻舒緩癌友與家庭財源經濟負擔，更能拯救人命，具高度的公共性與公益性，理應是比「中生納健保」與設立「百人專責辦公室」更刻不容緩的急事。縱使言「利」，亦即基於眼前的選票考量精算，建構能廣泛照顧八十餘萬癌友的百億癌症新藥基金，也該是比「中生納健保」與設立「百人專責辦公室」更能贏得政治近利的急事才是。

羅承宗／南臺科技大學財經法律研究所特聘教授兼所長

總統選舉日近，輿論大抵將目光聚焦於各總統候選人所提出的各種政見。只是要注意的是，下一屆的總統畢竟係明年一月選出、五月才就任。當下政府每分每秒的施政作為，攸關人民福祉甚鉅。晚近若干偏差紊亂的健康施政作為，值得國民認真嚴肅對待。

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先從「中生納健保」與設立「醫療科技評估（HTA）專責辦公室」兩項施政談起。前者儘管早已爭辯許久，但稟持「健康是基本人權」緣故，政府火速拍板明年二月實施。後者則從明年元旦起營運，斥資兩億，配置人員從個位數一下膨脹至百人以上。甚至預備未來擬成立行政法人，人力再擴至三百名。這兩件事雖非壞事，前者從挹注健保財務角度來看，根據估算中生與其他來自境外的學生同屬年輕族群。一般來說所需醫療支出少於所繳保費，其支出約僅佔所繳保費七成而已，相當划算。至於後者，從八人變成百人，最低限度也可發揮擴增公部門職缺之效。只是政府決策果斷堅毅，行動也來得又急又快，令人訝異。

按目前立法院因選舉而將提早休會、來年度中央政府總預算案尚待審議、且中央主管機關無意願推動修法等三重困境來看，所謂百億癌症新藥基金談到此時此刻，實際上就是個空中閣樓而已。（圖：中央社）

自今年八月以來，於明年起籌設「百億規模」的癌症新藥基金，雖也是政府曾許下、經媒體廣宣的承諾，而且政府倘若有心促成，在往昔好幾個月的充裕時間裡，只要支持提案修改癌症防治法，導入特種基金制度，並明確指明財源與用途，便可打造一個脫離現行健保總額侷限、讓全台八十餘萬癌友「看得到、用得到」的嶄新救命機制。遺憾的是，按目前立法院因選舉而將提早休會、來年度中央政府總預算案尚待審議、且中央主管機關無意願推動修法等三重困境來看，所謂百億癌症新藥基金談到此時此刻，實際上就是個空中閣樓而已。

言「義」，百億癌症新藥基金能立刻舒緩癌友與家庭財源經濟負擔，更能拯救人命，具高度的公共性與公益性，理應是比「中生納健保」與設立「百人專責辦公室」更刻不容緩的急事。縱使言「利」，亦即基於眼前的選票考量精算，建構能廣泛照顧八十餘萬癌友的百億癌症新藥基金，也該是比「中生納健保」與設立「百人專責辦公室」更能贏得政治近利的急事才是。政府層峰究竟有無對上述這些利弊事項稍微進行政治沙盤兵推？實在令人懷疑。

明年不管總統是誰、哪個政黨執政，當前諸多章法紊亂、施政錯序的健康施政，若能儘速被扭轉與導正，則國家甚幸、人民甚幸。

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