社論》炒作和戰論 不是笨 就是壞

台灣大選進入激戰階段，中共的介選手段層出不窮。今年不斷炒作的和戰抉擇論，繼續在大選裡成為話題。（路透檔案照）

台灣大選進入激戰階段，中共的介選手段層出不窮。今年不斷炒作的和戰抉擇論，繼續在大選裡成為話題。美國在台協會處長孫曉雅最近接受美媒訪問說：「台灣沒有迫在眉睫遭武力入侵威脅」。孫曉雅另在台大演講時再度強調，台灣選民應該在不受外部干預情況下，決定下一任領導人。美方接連表明態度，說明謠言正在流竄與擴散中，致使美方要以正視聽。綜觀這一年多，從「疑美論」開始，到現在轉為和戰抉擇論，目標有二，既打擊蔡政府以及將承繼其路線的「賴蕭配」，意圖干預選情。另則破壞台美緊密合作關係，這是針對選後的對外情勢發展，進行鋪排。

中共今年密集展開和戰宣傳，為介選的主旋律。國台辦主任宋濤數度宣稱，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路的選擇」。副總統賴清德八月過境美國並出席巴拉圭新任總統就職典禮，中共則指賴是「不折不扣的台獨工作者」，這樣的人只會給台灣帶來「兵凶戰危」。這些說法不僅反覆充斥在中方的攻擊謾罵，另方面，我們看到國內部分政黨與總統參選人講類似的話。稍加對照，就會發現在野的批評，有如「複製貼上」。明知兵凶戰危的源頭是中共，在野卻把矛頭向內，用相同的語句，吹一樣的調子，抨擊我們連結民主盟邦維持台海現狀的路線。為了攫取政治利益的短視作法，反讓自己更烙印於「親中」標籤，並傷害台美互信。對於北京謀台，以及區域擴張，也最為有利。

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中共認知作戰的特點，即常利用我們理解的詞彙，加以混淆視聽。例如中共也講「維護台海和平穩定」，甚至也說「反對外部勢力干涉」。不過，關鍵是誰來維持？誰是外部？對北京而言，只能「兩岸同胞」共同維護，因為把十四億人加進來，兩千三百萬的台灣人將永遠成為絕對少數。至於反對的「外部勢力」，則是排除美國挺台的力量。對北京來說，美國對台的任何支持，皆在破壞台海和平穩定，都是外部勢力在干涉。說到底，一切中共說了算。然而，這般定義，雖是同樣的用語，卻與我們的國家利益全然相悖。按照北京邏輯走下去，少了美國的平衡力量，台灣被中共吞併，只會是時間問題。拿戰爭恐嚇台灣，是中國政府。為了保台，我們積極提升國防實力，提高民主防衛韌性，凸顯的戰略價值，發揮關鍵角色，進而集結更多民主國家聚焦印太，形成強而有力的威懾力量，這才是追求真正和平之道。倘若陷入中共的「和戰抉擇論」，顛倒黑白，把自保之舉當成挑釁中共，自我設限、委曲求全，並不會獲致和平。而當兩岸實力落差愈來愈大，將更招引北京武統的野心。附和或助長和戰說法，反而會是「引戰」的幫凶。

中共的威權擴張，包括侵台等，最大阻力來自美國，這也是為何過去兩年多來，「疑美論」炒作不止。美軍從阿富汗撤軍，中共發動輿論，稱美國也會「棄台」。當拜登總統堅定表達美軍「保衛台灣」決心，「疑美論」又被改裝成「把台灣當戰場」。烏克蘭遭俄羅斯入侵，美國號召民主國家挺烏，「戰場論」甚囂塵上，藍營政治人物指控美國要把台灣變成「第二個烏克蘭」。然而，講出這些邏輯不通的話，幾乎是同一批人。無論美國幫不幫台灣，這些人都有話說，自我矛盾也無妨，只為了徹底離間台美關係。現又鼓動「和戰抉擇論」，淪為中共傳聲筒。過去是北京先講，如今是台灣在野政黨，甚至是總統參選人，跟著加碼演出，中國方面再拿著這些內容，加工後回銷台灣。從基層耳語，到策動網紅與名嘴等，對蔡政府與「賴蕭配」鋪天蓋地攻擊。

選戰至今，比較主要總統參選人的主張，有熟悉並實際參與台美關係重要歷程的正副總統組合，矢言確保並延續蔡政府的保台路線，尤其，面對諸多台美合作課題尚待擴大落實，這均有賴捍衛這政策主張者的接棒與承擔。反觀有的正副總統組合，或圖一時選舉利益，或掩飾媚中意圖，與中共同吹和戰論調，配合介選。已故作家范疇說過，在台灣沒有人選擇戰爭的情況下，「選擇戰爭還是和平」就是個假議題，一個用來蠱惑台灣人的認知戰議題。提出這議題的人，「不是笨，就是壞」。誠哉斯言！為落後選情加猛藥，這當然是壞。而遠美親中、自失臂膀，縱然因此贏得政權，將來只會更受控於北京的和戰要脅，而這樣的人，也就是笨。

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