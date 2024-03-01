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自由開講》全民健保下的地區醫院悲歌

2024/03/01 10:36

◎朱益宏

依據健保署統計，民國84年3月1日全民健保開辦，當（84）年底醫學中心共有13家，區域醫院共48家，地區醫院共568家，但29年後的今年1月，醫學中心增加為25家，區域醫院增加為83家，地區醫院反而減少為358家。甚且，由於衛福部鬆綁醫學中心家數限制，3月1日後醫學中心又要增加3家，區域醫院增加4家，地區醫院則是持續萎縮。

由於衛福部鬆綁醫學中心家數限制，3月1日後醫學中心又要增加3家，區域醫院增加4家，地區醫院則是持續萎縮。（資料照）

猶記得民國92年SARS的慘痛經驗，同年政府開始推動分級醫療與總額支付制度，民國94年衛生署署長侯勝茂推動分級醫療政策，喊出「厝邊好醫師，社區好醫院」的口號，並於94年6月14日在貴報投書「厝邊好醫師 顧我尚安心」一文。如今衛生署早已升格為衛生福利部，中央健康保險局也升格為中央健康保險署，「厝邊好醫師，社區好醫院」依舊喊得震天價響，但諷刺的是大型醫院呈倍數增加，作為社區好醫院的地區醫院卻倒了一半。

民國92年醫院總額開辦，當時衛生署所提出的「醫院總額支付制度研議方案」，其中便詳細說明醫院總額實施方式與相關的配套。衛生署深知總額實施後，地區醫院承受衝擊的能力較低，因此在方案第六章第一節特別分析「平衡各層級醫院發展配套措施」，並提出：（一）偏遠地區獎勵方案。（二）每點支付額從優支付。（三）以政策引導區域以上醫院減少初級或次級醫療照護。（四）支付標準之調整。（五）加速推動論病例計酬。（六）建立各層級醫院監控指標，平衡其發展。（七）放寬支付標準表診療項目適用表別之限制。（八）審查標準。（九）在各層級醫院平衡發展之配套措施落實前，應依照各層級醫院服務量等因素訂定其合理占率；當中「每點支付額從優支付」則進一步闡述：「地區醫院1點1元從優支付」。遺憾的是，「平衡各層級醫院發展配套措施」躺了超過30年，卻是紙上談兵、言行不一，實際執行者寡，而終種下地區醫院衰退的遠因。

106年時任衛福部部長的陳時中，為了推動「以政策引導區域以上醫院減少初級或次級醫療照護」，提出大型醫院門診量要較106年每年減少2%，預計10年要達到減少10%的政策目標；同時為減輕政策對大型醫院的衝擊，大幅挹注超過百億預算，調升急重難症支付標準，並暫停大型醫院合理門診量措施。但是，在新冠肺炎全球大疫時，政策步伐就此停滯，大醫院門診減量措施被暫緩，當初暫停的大型醫院合理門診量措施也被遺忘、未再重啟。

本期待疫情趨緩後，分級醫療政策得以被活絡、社區好醫院得以被關照。但自112年5月指揮中心解編迄今已將近1年，大醫院門診減量措施仍舊被藉故拖延，衛福部更甘願打臉自己公告的「112 年度醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序」，在3月1日起放寬醫學中心家數。政策明顯偏袒大醫院已然是司馬昭之心，眾人皆知。

地區醫院遍布於全國各鄉鎮，在大都會城市之外，民眾的醫療照護，最主要正是依賴在地經營的地區醫院。當人口老化、年輕人往大都會集中的今日，倘若分級醫療再次淪為口號，居住在非都會區的民眾勢必成為最大受害者。企盼醫界出身的賴清德總統，在520上任後，能大刀闊斧、檢討問題，對症下藥，健保改革的當務之急、重中之重，就是挽救醫療體系、落實分級醫療！

（台灣社區醫院協會理事長）

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