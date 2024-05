自由開講》工業遺產建國啤酒廠之保存與活化經營課題

◎吳可久

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) 之塔吉爾憲章(The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage)指出工業遺產(Industrial heritage)包括具有歷史、社會、科學、技術或建築價值的工業文化遺跡。並指出工業遺產是活動的證明,這些活動具有並持續產生深遠的歷史影響。保護工業遺產的動機是基於這些證據的普遍價值,而不是獨特場地的獨特性。工業遺產的社會價值來自對(當時)一般人生活之記錄與所導致的自存感(sense of identity),科技價值則從製造、工程、營建歷史映射出來,美學價值來自建築、設計及規劃的品質。建國啤酒廠作為工業遺產,其保存與活化,在檢討現實紛擾議題,當以塔吉爾憲章為依歸。

建國啤酒廠外觀。(資料照)

工業遺產存在之意義與影響

建國啤酒廠作為工業遺產,它的歷史與社會價值來自日本當局成立公賣局專賣菸酒,由政府組織運作現代工業化生產線,這一點與迪化街作為中小商家群策群力、以社區營造之日常生活環境之塑造維護,有很大不同處。作為政府附屬大型化企業追求經營效率,當時空環境移轉,營運條件有差異,而無法維持時,欲呈現建國啤酒廠之存在意義,應回歸到歷史觀點中來看建國啤酒廠–工業遺產如何能體現工業化生產酒對台灣社會之影響,如何改變台灣人的生活,以及後續政經環境中的激發回應與影響,再回頭看後續對建國啤酒廠之保存再現與活化之作法。

工業遺產存在與經營方式需要專業投入

源於產業變化與當時社經條件、社會氛圍、多元文化與社會階層緊密相關,要指出菸酒專賣並持續產生深遠的歷史影響,建國啤酒廠現以保存一條局部、間歇生產產線方式,是否能真正呈現工業遺產的真實歷史、社會價值,不無疑問。現況局部保存生產線作為工業遺產之基本底線,如何進一步活化經營來呈現工業遺產的整體價值,當是後續重點。建國啤酒廠生產線所碰到之問題,是對社會公共財與文化資產之再分配與增益價值,由原專業職能是生產煙酒公司並無法合理處置。如果社會公共財轉為個別私人經營以維持與追求營運效率,也無法為社會大眾因公平性而接受。尋求有效率與能力之公家組織來接續建國啤酒廠,以呈現建國啤酒廠在酒類專賣之歷史意義,衍伸與探索活化經營之可能性,是可行且必要的作法。

如何進行保存及再利用工業遺產

檢討建國啤酒廠為維持酒廠活化生產之成本與經營機制,如果比照高鐵BOT作法,建國啤酒廠其商業效益遠遠未及平衡營運,且對於工業遺產之科技價值與美學價值,往往無法經由學術研究來深入挖掘呈現潛在特點。而對於工業遺產如何從製造、工程、營建歷史映射出來其科技歷史之觀點與價值;或可結合檔案與藉由今日常見的虛實混合實境數位科技整合文創策展,呈現當時與現今生產營運條件來再現產業風華,來主動邀約社會關注。最重要重新整理現有廠房配置,呈現來自建築、設計及規劃的潛藏整體美學價值。這些工作需要長期投入學術研究工作之建築、文創、歷史、社會、化學(醸造)管理學術人員形成專案合作組織,持續就近投入心力。

塔吉爾憲章強調工業遺產的價值,不僅在於其歷史、科技和美學價值,更重要的是作為社會自身的見證。在考慮建國啤酒廠的保存與活化時,必須從多方面思考,包括歷史影響、專業管理和活化再利用方式。通過專業學術合作和持續研究,可以找到平衡工業遺產保護和持續營運的方法,並展現建國啤酒廠之完整價值。

(國立臺北科技大學 設計學院院長)

