自由開講》為何建國啤酒廠不該成為校地？

黃俊達

行政院鄭文燦副院長7月7日參加北科大菁英聯誼餐會時，口頭提出擬將建國啤酒廠「一部份變更為大專用地，直接由國產署撥用給北科大，將來保留出入口在八德路，做為新校區的出入口。」。如此「先斬後奏」黑箱手法無法又無理，更踐踏了產業文化資產保存價值。

建國啤酒廠的文化資產保存方針，一直遵循行政院「文化資產保存維護推動小組」決議「生產不中斷」及「產業活保存」二目標。今日仍持續生產，也是今日市面上臺北市區內在地生產的唯一「地酒」。

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啤酒是國內酒品市場銷售大宗。講究喝的新鮮，於都市中生產提供是再好不過的做法。2020年文化部文化資產局也曾肯定建國啤酒廠，以「文化資產及永續經營觀點，倘文化資產指定或登錄後仍得於當代社會中以原有使用型態持續經營，是為最佳之保存方式。」。

儘管2000年早已指定文資身分，建啤保存活化卻非一路順遂。（本報資料照）

儘管2000年早已指定文資身分，建啤保存活化卻非一路順遂。北市府或其他單位對於土地使用規劃，不時出現「新」構想，包括規劃為校地、社會住宅。究其實，無非都是看中這塊基地使用的再開發價值。談「重分配」，不以產業遺產文化保存為前題。目前行政院逕自規劃內容嚴重違背了建國啤酒廠產業遺產保存的共識，若古蹟區成為校舍，便是直接判了這座工廠死刑。北科大在各種媒體訴求上，期待新獲土地用來興建校舍大樓。已成為文化資產的建國啤酒廠並不合適。

行政院想當殺死活古蹟的「劊子手」嗎？請行政院在文化資產保存及永續經營立場上三思。

（台灣歷史資源經理學會副秘書長）

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