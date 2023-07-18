自由開講》北科大到底是不是大巨嬰？

◎趙銘圓

近日來的白飯之亂鬧得沸沸揚揚，鬧得熱炒店就此關門大吉，微不足道之事鬧得全國盡知，甚是荒唐。其實學生何辜、店家何辜，老師強行要求學生向店家道歉，多此一舉的公關操作才是此次事件被炎上的主要原因。如今全台都覺得北科大就是個巨嬰學校，只因店家沒有提供足夠飯量，轉頭就糾眾給一星洗負評，讓台北市的餐飲業者聞之色變。

北科大覬覦建國啤酒場土地，看到免費就到處乞討，如果不給就出動輿論攻擊，這樣的套路倒是毫無保留的教給學生了。北科大校地不足的問題，校方不找教育部解決，反而透過到處關說，阻撓臺灣菸酒公司新建總部大樓計畫，甚至利用報刊廣告、網路輿論、出動網軍，來達成目的。

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北科大覬覦建國啤酒場土地，看到免費就到處乞討，如果不給就出動輿論攻擊，這樣的套路倒是毫無保留的教給學生了。（資料照）

此外，白飯之亂同時也掩蓋很多重要新聞，包括716遊行、陳明文超貸事件、外役監事件、國軍防彈衣疑似貪汙等，新聞台狂蹭白飯之亂熱度，根據網路統計，從7／10到7／14，三立新聞台針對此一事件報導高達167次，這種關注度根本是天王級的待遇，合理懷疑各家新聞台透過犧牲學生及店家的方式，洗掉特定新聞事件。

嚴格來說，建啤土地變更案原本很單純，是一個國營公司向主管單位─臺北市政府申請的案子。臺酒將手上擁有的土地，轉變為特定專用區。針對廠區內古蹟活化、生產不中斷、空間調整及新建企業總部等，與臺北市政府共同規劃、研議、取得共識後送審，同時也已通過北市、內政部漫長的審議過程。

原計畫中，主管機關─臺北市政府也因此得到回饋用地40.5%土地。本於啤酒文化園區設立，保存文化資產及文化價值為初衷，最重要的是規劃作為市民公園、廣場使用。對於未來啤酒文化園區及周邊市民影響降到最小，且有助於提升文化園區整體景觀環境品質。

中央直接「逕為變更」為校地給予臺北科技大學根本「於法無據」，甚至未來將有違反《文化資產保存法》規定的疑慮，嚴重影響古蹟觀覽、動線及原有產業遺產基地完整性。我們堅決反對北科大無理蠻橫的行為，堅決反對北科大糟蹋文化資產的未來。

（作者為建國啤酒廠前任工會理事長）

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