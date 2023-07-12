自由開講》領袖是希望傳遞者，國民黨別忘記誰是選戰的主角

◎邱志偉

國民黨總統候選人侯友宜近日的政策發言，政治立場開始出現許多重大轉變，甚至有些像是在跟黨內部分陣營人物喊話。但到底侯友宜的本質是什麼？遇到重大政策立場，還需要執行長分身講話，那又到底是誰在選舉？同時，我們又看到國民黨頻頻向非黨員郭台銘隔空喊話、表態，實在令人不禁納悶，誰才是這場選戰的主角？侯友宜的核心價值又是什麼？國民黨千萬不要忘記，自己才是選戰的主角。

由左至右依序為：鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲。（報社合成／資料照）

目前總統大選進展至此，局勢詭譎不說，各候選人闡述政見，甚至想法的方式尤其多變，令人摸不著頭緒。以侯友宜的選戰節奏來說，過去社會上普遍認為他政治色彩不重，即使身為國民黨員，但與傳統的深藍氣息不同，也很少出現支持九二共識或親中言論。在核四議題上，多年來跟多數社會大眾質疑的核安問題、核廢料問題相似。因此，侯友宜多年來在政壇走跳，其實靠得不光是藍軍支持者，甚至部分中間、偏綠的民眾都會支持。但近期似乎變了個人，我們漸漸不認識侯友宜了。

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以近日他上媒體專訪為例，談到九二共識或是核能議題突然不再模糊，大力表態力挺核能，也和自己在政大學生演講上，提到的核安、核廢料前提有了極大轉變。再者是，他在政大演講上，不曾提到九二共識，但突然上媒體就變成可以接受九二共識。更重要的是兵役問題，國民黨雖酸言酸語，但實際上面對中共的武力威脅與美方疑慮，在一年役期上也未表態過要改回來。沒想到侯友宜上節目，竟配合主持人設計的問題，表示要在上任後一段時間，目標將兵役恢復至四個月。而這也引來AIT關切後，竟由執行長金溥聰親自駁斥這段說法，但最令各界錯愕的是，未來政策方針是侯友宜還是執行長拍板。

而又像是柯文哲近日的北流事件，或是自稱跟自民黨幹事長會面而自爆，遭到民眾黨內人士致歉澄清，也都顯示出身為領導人，欠缺成熟度與負責任的態度。民眾黨路線到底支不支持台灣加入CPTPP，到底訪日是要「親日還是遠日」，都讓人摸不著頭緒。而又開口閉口最尊重公務員，卻以不妥稱呼代稱，結果遭到黨內消毒還傳出不滿，那又到底誰才是主導選戰，誰又才是候選人。

總統在台灣其實就是領袖的化身，是引領國家政策思維的關鍵人物。以蔡總統來說，這七年多執政下來，相信國際社會以及國人不會覺得台灣整體是要走親中路線，這和馬前總統是最大區別。領袖不只引領國家前進，也應該是築夢、造夢的工程師，而扮演這樣的角色，就要有清楚的定見，要對國家願景藍圖友中心思想，而非藉著聲量創造議題，或是用失言來創造聲量。更不能對於自己立場飄移不定，需要本為幕後的競選人員，卻一再走向台前。

最後，我還是想要語重心長的說，選總統者，必須要能對自己想法侃侃而談，賴清德就有這樣的特質，從不會看到他談國家願景吞吐曖昧，而這樣才能扮演領袖角色，帶給國人希望，也帶給台灣願景。國民黨不要模糊自己的角色，要搞清楚是誰在選總統，有清晰的論辯攻防，這才會帶領國家前進，也才是全民之福。

（立法委員）

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