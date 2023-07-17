自由開講》別讓「藍綠一樣爛」使你輕易的投下不歸路

◎黃敬棠

許多人因為一句去脈絡的「藍綠一樣爛」，準備將選票賜予了柯文哲。白色──異於藍綠雙極的選擇，曾被對政治冷感和厭倦藍綠鬥爭的選民們視為「中立」的最佳表率，當時大家都認為白色力量脫離了兩黨惡鬥，是撇清政治口水的理想象徵。

但是，闊別柯文哲橫空出世的2014年，白色力量至今已經發展了九年，筆者認為，現在凡是有人再用「因為我中立，所以我支持柯文哲」來視自己為中立選民並引以為傲，這種人不是壞，就是無知得可怕。如今，白色力量再也不可能是位在政治光譜之中間的存在，反之，它已然成為台灣政黨的「第三大」選項，無論是過去的偏綠路線，或是現在的親藍路線，台灣民眾黨永遠、也絕不會是中立的政黨。在今年國民黨與民眾黨大選民調的黃金交叉後，我想這是許多人必須正視的點，這個結果不被重視，只會讓那些被「中立」二字沖昏頭的人們蒙上雙眼，沉浸在只屬於自己的中立立場裡。投下柯文哲，只意味著你的立場已成形，你不再是中間選民了。

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柯文哲靠情感行動與敢怒敢言的「親民」形象博得滿堂彩，總是語不驚人死不休，這個性過去不變、現在依舊、而未來也將持續。口無遮攔是他最擅長的，也是許多看不慣僵化的政治環境的人最鍾愛的，但是，這些言論之中夾帶著的仇恨、歧視、偏見與不滿，無形之中改變了民主社會「暢所欲言」的準則，脫離了就事論事和人生攻擊的發言原則，他更無視公眾人物的社會角色，從過去各種不當的比喻（白宮外傭說、太監說等不勝枚舉），到在書中寫下的「階級論」，無處不顯示柯文哲心中偏差的價值觀，而這份可怖的態度也深刻地影響了許多民眾的思維，掀起一波又一波的仇恨連鎖，跨越世代和團體、激起重大對立。

柯文哲靠情感行動與敢怒敢言的「親民」形象博得滿堂彩，總是語不驚人死不休，這個性過去不變、現在依舊、而未來也將持續。（資料照）

總統之位，是國家的領導人，是台灣對國際的代表，也是十分重要的人民公僕代表。但，很遺憾地，柯文哲在總統的國際職責上，對美、中的外交論述模糊不清，不僅提不出「戰略」，更在外交場合上不斷失言、交惡國際關係，甚至對軍購、國際戰略部署等重要知識一知半解；而在國內方面，他則對總體民生經濟的考察不精，對國家政策設計不周，產業布局等政策關注要點也未有多著墨的跡象，甚至有重啟對中服貿的趨勢。

直白地說，柯文哲的醫師經歷或許還能在市政上一展身手，但放到總統的高度？不好意思，筆者認為，這位候選人目前的表現還遠遠不足以承擔總統大任。

請各位試想，代表台灣兩千三百萬人的總統在國際舞台上不僅無法發揮台灣的優勢處，還可能出現各種的失言風波，搞砸細膩的國際關係，別說這是杞人憂天，回顧過去柯文哲在外交過程中出現的各種誇張行徑，這種情況還真的有可能會發生，台灣需要的是穩定、有前瞻性的領導人，而不是再來個如川普般的狂人。

（輔仁大學社會系 畢業生）

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