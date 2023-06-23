自由開講》洗刷行人地獄惡名 應儘速於行人穿越道設置按鈕式紅綠燈

◎法蘭克

去年台灣的平均國民所得雖已超越韓國和日本，但台灣的交通亂象卻好像落後國家！除了道路規劃標示不良、路面不平、騎樓被機車等占用、缺少行人專用道等等問題之外，最讓人詬病的則是汽車駕駛人和機車騎士在經過未設紅綠燈的行人穿越道未能禮讓行人的普遍現象。這些亂象被外媒批評為行人地獄，而台灣每年因交通事故而死傷的民眾達數十萬人，各大城市要入列為全球宜居城市，需要儘速改善交通亂象。

平心而論，最近幾年來台灣的汽車駕駛人或機車騎士的素質已有提高，例如在市區路口遇到紅燈絕大多數或可以說是百分之百都會停等，問題在於經過未設置紅綠燈的斑馬線等行人穿越道時，絕大多數的用車人都不會或不懂得停車禮讓行人，甚至不會減速，疾馳而過，以致行人戰戰兢兢，險象環生。

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筆者因為工作關係，曾旅居東京、雪梨和溫哥華等大都市多年，謹就觀察所得提供下列建議供參，希望交通相關單位能夠多管齊下，儘速採取改善措施、加強宣導及交通執法，早日洗刷行人地獄的不良國際形象。

在未設紅綠燈的行人穿越道儘速增設按鈕式紅綠燈

讓行人要過馬路前自行按下按鈕，稍等數秒鐘讓車道燈號由綠燈轉為紅燈，使車輛必須停下來讓行人步行通過，否則就適用闖紅燈的罰則。此一作法可大幅地提高行人過馬路的安全和尊嚴，也是最簡單有效的方法；但政府經費有限，短期間內恐怕無法大量增設。

提高違規罰則，加強執法取締

重罰一定有效，但問題在於執行面。加派交通警察在未設紅綠燈號的行人穿越道前後路邊執勤，加強取締未停車禮讓行人的駕駛人，此舉可發揮一定的效果，但警力有限，往往只有三分鐘熱度； 建議加強科技執法，即設置監視器24小時錄影蒐證裁罰，可遏止於郊區路段或深夜遇紅燈不停的汽機車違規行為。而另一個快速有效的措施是鼓勵民眾協助錄影檢舉，及發給較高額度的獎金，並設置全國性交通違規檢舉APP及專責機構處理，讓熱心的民眾能夠積極參與，不但可協助改善交通亂象，貢獻社會，還可獲得一點獎金收入。獎金可從罰金收入中支應，所以不會增加政府預算支出，而且可收立竿見影之效。

加派交通警察在未設紅綠燈號的行人穿越道前後路邊執勤，加強取締未停車禮讓行人的駕駛人。（資料照）

改善行人穿越道周邊道路設計，提高行人安全性

可在路面較窄且未設紅綠燈的行人穿越道前設置凹凸跳動路面或路凸及明顯的警示標誌，使汽機車駕駛人在遠處就必須放慢車速及停下來禮讓行人。並可在路面較寬的行人穿越道前刻意縮小路面寬度或甚至將路面改成微彎車道，引導駕駛人在抵達路口前必須減速慢行，才能讓駕駛人注意到及停車禮讓要過馬路的行人。這種設計在學校周邊及住宅區的行人穿越道前尤其有必要。此外，各大都市市區的十字路口宜增設石樁等防護設施，避免酒駕車輛衝上人行道而傷害到路人，提高安全性。

加強宣導教育及嚴格考照制度

可請駐外館處或媒體特派員協助錄攝先進國家路口車輛禮讓行人過馬路的畫面在國內媒體中加強播放介紹，讓國人觀看及比較，使從中學習及加強汽機車駕駛人禮讓行人的學校教育。先進國家的國民從申請學習駕照到考取正式駕照，需要一兩年甚至兩三年的時間，非常嚴格，所以駕駛人不敢輕易違規。筆者在國外聽過多位僑胞談及當初出國考察而決定移民的原因之一是：才一站在班馬線上車輛就立刻停下來等他（她）走過馬路，感覺很有尊嚴。

筆者相信交通相關主管單位每年也會派員出國考察，對於先進國家的作法並非不了解。如果能夠有決心去執行，例如優先在未設號誌的行人穿越道儘速加設按鈕式紅綠燈，也許只消兩三年就可大幅改善此種交通亂象，洗刷惡名。如果不能，那麼恐怕二三十年後台灣仍然是行人地獄。期待政府展現決心和執行力，早日讓國民有感，讓國際人士刮目相看。

（貿易推廣人員）

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