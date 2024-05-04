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自由廣場》盧沙野預言成真／傅崐萁進「新疆廳」接受「再教育」

2024/05/04 05:30

◎ 王至劭

2022年8月3日，中國駐法大使盧沙野接受法國電視台採訪時公然表示，若統一台灣，要對台灣人進行「再教育」，讓台灣人變回愛國分子，讓他們再度支持統一。訪談播出後震驚歐洲，國際輿論譁然，而中國在「新疆」強迫實施「再教育」集中營受害最深的維吾爾人權團體更是強烈抗議。世人也因而得知，台灣一旦被「統」，全體台灣人將難逃類似維族遭種族清洗的噩運。

沒想到，2024年4月26日，中國國民黨立委總召傅崐萁率十六位國民黨立委興沖沖訪中，竟被中國安排在北京中國人民大會堂的「新疆廳」裡，由中國政協主席王滬寧召見，當場進行一場思想「再教育」。傅當場欣然接受中國贈送「新疆集中營」式的組合屋，還沾沾自喜要送給花蓮震災的鄉親「享用」，此外傅崐萁回台後全力貫徹將「中國」一律改成「大陸」，中國對他的「再教育」果然相當成功。

堂堂中華民國立法院最大黨的總召，以及在台躍武揚威的一干國民黨立委們，被中國高官用「新疆廳」踩在地上侮辱，卻絲毫沒有知覺與恥感，難道不怕選民在下次選舉用選票拒絕「新疆再教育」及「中國組合屋」嗎 ？

中國醬缸文化向來愛搞面子規格，漢高祖劉邦拜韓信為相，所謂「拜」本應下跪，但韓信須在劉邦雙膝著地之前扶起他，並接受帥印。一九五八年赫魯曉夫訪中，因意識形態分歧與核心利益衝突，毛澤東竟然在遊泳池旁穿紅色三角泳褲接見赫魯曉夫，目的是羞辱赫魯曉夫。

傅這次赴中也是一樣，中共派政協主席王滬寧接見，政協是統戰機構，管理政黨政治的花瓶和樣板，把國民黨來客視同中國國內的八大民主黨派，就是一個花瓶，就只是樣板。

刻意安排在「新疆廳」接見，擺明就是把台灣視同新疆，暗喻將來「統一」後，台灣人命運就比照新疆人，若這不是對傅及一干藍委的侮辱，那什麼才是？ 新疆各族一千一百多萬人，約十分之一被關進集中營遭受非人待遇，夫妻子女不能相見，飽受虐待。沒被關進集中營的，家中被強迫住進一個漢人時時監視他們，台灣人打算被「統」並過這種生活嗎？

中國應允開放中國人到馬祖觀光，誰都知道是看不起傅崐萁，賞根骨頭給他啃，敷衍了事。至於提供組合屋，台灣人做的組合屋既美觀又快速且便宜，哪裡需要中共參一腳？屆時材料送到花蓮，花蓮鄉親不會有人想住進去，傅崐萁還得煞費思量如何處理廢材。

難怪有人取笑傅把「中國國民黨」變成「大陸國民黨」，嚴重矮化自己，不要忘了，你們的精神領袖「永遠的導師」蔣介石以前可是天天喊著「反共抗俄」、「反攻大陸」，積極爭取主導權，而不是像你們這些不爭氣的徒子徒孫，只會磕拜朝貢淪為人家的藩屬國。

（作者是台聯政策顧問 工程主管）

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