自由開講》中國失業率高達20.8％ 侯、柯 還在重啟服貿逼台灣年輕人入險境！

◎張天泰

2024總統大選熱身賽如火如荼展開，三黨參選人各有主張，其中民眾黨主席柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜，兩人一搭一唱喊出「重啟服貿」，卻未和台灣人民說出中國失業率達20.8%創新高，且據調查，2021年台灣大專院校畢業生畢業後，截至隔年十月底，計有1038人離境台灣前往中國；相較五年前、2017年畢業生減少2742人，減幅72.54%的實情。

而中國國家統計局表示，目前16-24歲青年人當中，有600多萬人失業；根據《南華早報》報導，如果算上今年畢業季即將有創紀錄的1158萬名大學畢業生離開校園、踏入職場，那麼今年7、8月中國青年失業率預計將進一步上升，但侯、柯人在台灣卻爭相倡議重啟服貿，未顧及中國人力大量傾銷，勢必造成台灣各行各業減薪，甚至台灣年輕人失業率提升，再加上中共會美化修改統計數字，中國真實的失業問題可能更嚴重，因中國國家統計局發言人付凌暉在解釋中國失業率的統計方式以及「就業」的定義時，他還提到「工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人，這些人都屬於就業」，從失業定義就知道，中共官員不改造假本性，但造假不會解決中國失業的經濟問題，反而會更加惡化！

請繼續往下閱讀...

近日民眾黨主席柯文哲（左）和國民黨總統參選人侯友宜（右），兩人一搭一唱喊出「重啟服貿」，卻未和台灣人民說出中國失業率達20.8%創新高，更未顧及到中國人力若大量傾銷，勢必造成台灣各行各業減薪，甚至台灣年輕人失業率提升！（資料照）

前行政院長蘇貞昌已指出兩岸服貿將直接影響四百萬的台灣就業人口，侯、柯爭相倡議重啟服貿，這項作為可能會讓包括商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業、殯葬火化業 等中國企業和其從業人員，都進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，已罔顧台灣四百萬從業人口和其背後家庭的經濟生計。

柯文哲最常使用的政治性修辭就是轉移焦點，他提到中國不管怎麼樣，佔台灣外銷39%到43%，但重啟服貿真是唯一的政策最好解法嗎？柯文哲有周全思考倡議此政策，會負向影響到台灣四百萬從業人口，造成台灣年輕人低薪和失業的連鎖效應嗎？而侯友宜長期耽溺問A答B的政策草包模式，侯除了「兩岸要重啟對話、務實交流，兩岸服貿協議要快速展開。」等空話口號，並無實質研擬重啟服貿後，台灣年輕人面對後續失業和低薪問題的具體政策，而侯辦發言人還停留在下架民進黨的絕對二元對立政治意識形態操作，認為民進黨執政不立法監督及規範兩岸協議，錯失台灣服務業發展的黃金期，放任服務業與青年低薪，卻未看到現在重啟服貿，台灣等於幫中共開了一扇門，讓中國年輕人可以來工作、移民、辦身分證，甚至用低薪強奪年輕人工作，造成台灣更嚴重的低薪和失業問題。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）很早就指出中國經濟發展的根本性問題，他更提到中國經濟的恢復是虛弱的，且中國經濟正在衰退，值此之際，柯文哲、侯友宜卻要倡議重啟服貿，要把台灣市場全送給中國，要讓中共以違反人權才有的「廉價勞工」鯨吞蠶食台灣市場，此政策倡議如同直接主張讓中國年輕人取代台灣年輕世代的就業機會，侯柯一搭一唱只是逼台灣年輕人入經濟險境，兩人對不起台灣的年輕人！

（政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法