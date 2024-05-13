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綠學院觀點》【綠色人才領航地圖六】儲能專案經理年薪破百萬！有這三個能力老闆手捧現金爭取

「好的PM帶你上天堂，不好的PM讓你住套房」，儲能專案經理上了綠色工作熱搜，現在去業界走一圈，所有老闆都會追著你問：「還有沒有PM人選可以介紹？」
綠學院

綠學院

2024/05/13 13:30

楊雅雲李宗融

各行各業都需要專案管理，市面上還有專門的PMP國際專案管理師證照課程，可見專案管理在組織裡扮演的關鍵角色，負責專案管理的人業界多稱之為PM，這是英文project manager的縮寫，直翻就是專案經理，其主要職責是在有限的時間、資源內帶領專案團隊達成目標。

為什麼儲能專案經理這麼熱門？

與其他產業不同的是，能源業的專案經理工作內容變動非常劇烈，因為這些年能源政策邁開步伐，大量開發再生能源、開放再生能源售電、上線電力交易平台等讓能源業有了天翻地覆的變化，業界根本應接不暇。尤其是台電的電力交易平台，因為給予儲能系統一個明確的營運模式，儲能公司大舉進入市場，大量的儲能系統專案管理需求因此應運而生，創造出新的綠色工作職缺：儲能專案經理。

儲能系統的技術門檻比再生能源高出甚多，再加上儲能案場建置牽涉面向一點也不比再生能源少，「好的PM帶你上天堂，不好的PM讓你住套房」，儲能專案經理上了綠色工作熱搜，現在去業界走一圈，所有老闆都會追著你問：「還有沒有PM人選可以介紹？」儲能專案經理儼然成為人才需求度最高的職位！

四種角色的儲能專案經理工作內容

一個完整的儲能系統專案分成很多階段，從前期評估建置案場、取得融資，到中期確認設計、設備選型，一直到後期完工、系統測試、上線、維運，中間會分很多工作任務，不太可能一個專案經理扛所有工作，實務上會由不同的專案經理負責不同的專案任務，通常會分為這四種角色：

♦ 角色一：專案負責人

專案負責人，業界俗稱大PM，掌握了整個儲能系統專案的預算、時程、範圍，初期會配合專案開發商蒐集並評估儲能專案的可行性，依據土地取得、饋線申請、法律評估、財務評估等與內部其他部門協作，完成儲能專案執行提案，通過公司的投資審查會，讓該儲能專案順利成案。

通過投審會後，就需要開始建立專案團隊，開展案場設計、設備選型、工程發包，同步也需與公司財務、法務等部門協作，產出評估報告便於與銀行洽談融資和保險。工程期間，除了監督進度，也需要注意法規變化及協調案場附近鄰里關係。工程完工後，需協調與台電測試上線的時間，直到儲能系統正式上線，進入維運階段。

♦ 角色二：負責設計規劃的專案經理

儲能案場的設計包含土木、機電、消防、資通訊等不同面向，相較於太陽能，儲能系統在安全性、充放電、持久性的要求非常高，設計階段就必須同時考慮上述要點，並透過多次的橫向溝通，找出一個最適合的設計。每個儲能專案都是獨一無二的，各個階段都可能因為設備變更、案場特性、政策、台電當地營業區處要求造成設計變更，且土木、機電、消防、資通訊設計通常會委由專業的技師執行，所以專案經理要有很強的整合能力，整合不同的設計介面，並適時地在成本、時程、品質中找出平衡點。

♦ 角色三：負責工程管理的專案經理

儲能案場設計與設備選型大致底定後，後續就是工程的施作與管理，一個案場通常會有多個不同的包商，如何在計畫的時程完成基礎平台、設備進場、系統驗證，都考驗著專案經理工程管理的能力。當關鍵設備的交期延遲，專案經理就要適度調整案場的工程順序，協調不同的包商進場順序，有時還要安撫各方的情緒，讓整體工程能夠順利進行。

♦ 角色四：負責系統整合的專案經理

不管是節能、創能、儲能、智慧系統整合，只要牽涉到許多用電設備、發電設備、儲能設備等之間的整合工作，都需要一個能源管理系統（Energy Management System, EMS），儲能系統自然也不例外。能源管理系統是儲能系統的大腦，肩負對台電需求的接收與回報，對設備下達指令，進行充放電控制，以達到台電的要求。專案經理必須熟稔台電的技術規範與儲能系統的設備特性，透過細微的控制讓儲能系統運作符合台電的效能指標，才能賺到最大收益。

成為儲能專案經理需要哪些核心能力？

儲能專案經理工作需要的核心能力跟專案管理需要的技能類似，只是因為應用場景不同，所以著重的能力稍有不同。根據綠學院行內人多年的經驗，整理出三個最重要的核心能力：

♦ 核心能力一：跨領域學習能力

儲能專案經理本身就是一個跨領域的職位，並沒有太大的科系限制，看重的都是實戰經驗。因為政策與法規、遊戲規則、產品效能的更新速度很快，因此很多都是從做中學。學習新事物的能力，特別是「跨領域」學習的能力至關重要。為什麼特別強調跨領域？以剛剛角色一的專案負責人為例，一個正常人根本不可能懂裡面所有的知識，學校也不會教，就算學校有教，你要用的時候也早就過時了。所以，時刻保持對學習飢渴的狀態，有助於取得老闆及合作夥伴的信任，獲得更快速的升遷。

♦ 核心能力二：邏輯分析能力

儲能系統專案工序複雜、應用多元、技術更新頻繁，很容易受到各方因素影響，幾乎隨時都在動態調整。因此，理工人可能會有一些優勢，懂技術比較不容易被你的合作夥伴嚇唬住。

再者，你的老闆每天都會從市場聽到各種流言，一定會來找你商量計畫或備案，這時你就需要超強的邏輯分析能力，清晰地向老闆解釋因應辦法。我們發現，產業經驗豐富的老司機，未必邏輯清晰，反而容易被過去經驗所框限、人情壓力所掣肘。參加產業自辦的培訓課程，是確保你保持眼光銳利、準確判斷趨勢的好方法。

♦ 核心能力三：溝通能力

溝通能力是專案管理必備的能力，而能源業需要的溝通能力恐怕是所有行業的天花板，儲能專案經理需要和地頭蛇、技術人、公務員、投資人等多物種打交道，你需要把最專業的技術行話，翻譯成最淺的白話文說出來，讓對方理解並且照著你的專案需要行動，是很高深的能力，這個工作並不適合剛出社會的年輕人。

儲能專案經理生涯潛力評估

儲能專案經理可以說是整個能源業最有潛力、進可攻退可守的工作。因為可以預期接下來很長一段時間，能源業將開出更多的應用場景、商機、商業模式，從一個專案可以看到整個事業的縮影，又能同時接觸到技術、管理、財務、法務等不同面向，未來非常有機會成為能源事業部的高階主管，甚至走上創業之路。

我們可以更進一步預言，業界擁有的儲能專案經理人數及品質，甚至會決定能源業發展的天花板。在《儲能斜槓青年遇生涯危機！綠學院開解方》中我們談到，台電奶媽透過電力交易平台等方式送我們進校運會，但若想要前往智慧電網的奧運參賽，我們還需要過關全大運、世大運、亞運，儲能專案經理就是其中最關鍵的選手。

目前很多公司都還無法完整配備上述四種角色的儲能專案經理，畢竟其所需的綜合能力養成十分不容易，因此只要遇到好人才，都得趕緊用百萬年薪爭取過來。試想，一個輸電級儲能案場總預算至少一個億起跳，更何況其資金主要來源通常是銀行貸款，光是專案拖延「讓你住套房」，每年損失的利息就百萬到千萬規模，這個錢拿去請優秀的儲能專案經理，既培養公司的骨幹，又讓專案順利完成，豈不是更划算？我們預估市場應有至少500個職缺，橫豎是找不到那麼多現成可用的，如果你是公司，找不到人，就自己培養；如果你想要加入儲能公司，就自己先練好基本功，讓老闆手捧現金爭取你上工！

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字專案經理、管理師、專案主任、工程經理，搭配產業的關鍵字儲能、電力交易、需量反應。

如果你是電力交易平台上的合格交易者、儲能相關公司，建議以後使用專案經理作為職稱，幫助更多想要求職的人快速找到你的公司，或是在工作內容描述裡面多放本文中提到的關鍵字，確保你的職缺不會消失在茫茫的搜尋大海。

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖六】〈儲能專案經理年薪破百萬！有這三個能力老闆手捧現金爭取

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