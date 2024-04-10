綠學院觀點》【綠色人才領航地圖一】10個綠色工作就開出破萬職缺，現在進場贏在起漲點

在替自己規劃人生方向時，帶著環境意識的認知地圖，投資自己成為綠色人才，你將贏在起跑點。我們這群產業資歷加起來超過1,000年的綠色帶路人商量後，決定從職涯發展的角度、解構綠色人才市場出發，提供三大趨勢、十大最有潛力的綠色工作，為你建構一份新的認知地圖，助攻所有在綠色產業裡尋找機會的人、工作者、創業家、企業，讓我們開始吧！

楊雅雲

為什麼你選擇點開這篇文章？是因為看到新聞說再生能源、儲能、碳權、低碳解決方案服務商賺得盆滿缽滿，甚至買永續ETF 00850都賺錢，似乎錯過初升段，要趕緊進場搶主升段嗎？

是因為感覺市場被逼到了非做不可的時間點，品牌商要求減碳、歐盟推行CBAM、金管會提剛性要求、環境部收碳費等，現在進場時間點很好嗎？

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是因為極端氣候造成北極無冰，北極熊活不下去；夏天的海水溫度高達38.4度，魚被迫泡溫泉，珊瑚都死光光，擔心下一代的未來嗎？

這些都是不錯的動機，而最好的動機，是為了你自己的未來。

吞舟之魚，不游枝流；鴻鵠高飛，不集污池。我們每個人一輩子至少會在職場工作幾十年，除了賺錢之外，你想要追求職涯的發展，甚至想在產業發展中扮演角色，自然想要解決產業的問題，讓所服務的產業成為經濟的領頭羊，投資人的首選。如此一來才有更好的升遷、更好的發展，誰會想要在沒有發展前景的產業裡工作呢。

綠色人才市場的三大趨勢

你可能覺得不只是綠色產業，AI產業也符合上面的描述。你別看AI這麼火紅，人類好像成了造物主，AI再怎麼神，沒有電力供應，也只是談資而已。土地、水、森林、空氣的健康才是你我的頂頭上司，如果忽略了這些最基本的限制條件，你的夢想都只是幻想。

在替自己規劃人生方向時，帶著環境意識的認知地圖，投資自己成為綠色人才，你將贏在起跑點。我們這群產業資歷加起來超過1,000年的綠色帶路人商量後，決定從職涯發展的角度、解構綠色人才市場出發，提供三大趨勢、十大最有潛力的綠色工作，為你建構一份新的認知地圖，助攻所有在綠色產業裡尋找機會的人、工作者、創業家、企業，讓我們開始吧！

趨勢一：所有綠色工作終將優先服務碳中和。雖然「反ESG」勢力會造成短空，但中長期成長趨勢不變

綠色工作是為了保護或恢復環境品質，碳只是其中的一部分，不過因為全球已經進入「氣候緊急」狀態，可以預期接下來很長一段時間，所有綠色工作將優先服務碳中和。

不過事情並沒有那麼簡單，電影中英雄的旅程一定需要出現反派，這就是ESG投資成長過熱、川普現象、通膨、經濟衰退、戰爭扮演的角色。「反ESG」勢力提出所有的質疑都很有道理，但最終是地球決定我們能不能舒舒服服地活下去。

這裡面透露出來的訊號是短空長多，歡迎你勇敢地進場，已經進場的，就勇敢地加碼，犯不著跟市場（地球）對作，對吧？！

趨勢二：新能源工作重點將決定碳中和成敗

過去能源業自己玩得很開心，發展再生能源、能源轉型、電力自由化，但能源和碳幾乎是一對孿生兄弟，能源的成敗會決定碳的成敗。在前往碳中和的路上，能源專業必須要參與到傳統碳管理的世界，碳管理專業則必須要注入能源專業的靈魂，這兩個本來不往來的專業發現當我泥中有你，你泥中有我時，才有機會一起成功。

在你漫長的職涯中，至少有一段新能源相關的工作經驗，學習能源專業，理解電力系統的底層邏輯，會對你的發展很有幫助。

趨勢三：具有學習、跨界、溝通能力的人才價值被低估，未來將得到平反

雖然沒有一個公司會說他們不需要具有學習、跨界、溝通能力的人才，但仔細想一想，你們公司負責連結各部門的人，薪水通常都不是最高的對吧，甚至承平時期老闆都看不太出來這個人的價值，等公司出狀況了老闆才會忽然有意識，等問題解決之後，還是忘了。所謂的專業技術很少包含「聽懂兩邊專業人員的語言，轉化成白話文的技術」，因此這類型人才價值以往普遍被低估了。

幸好碳中和時代將讓這群具有稀有能力的人得到平反！所有綠色工作都有很強的跨領域需求，例如新能源項目需要和地頭蛇、技術人、公務員、投資人等多物種打交道，要時時關注政策與法規更新，還要關注碳管理有什麼商機可以跨界，這對人才能力的要求不同以往。

綠色人才市場遇到的三大痛點

這三個趨勢都指向有更多職缺及人才養成需求，但當你上求職平台搜尋工作、在求才平台上刊登職缺，就會發現案情並不單純，以下這三大痛點你一定很有感：

痛點一：企業職稱五花八門、天馬行空，連搜尋要用什麼關鍵字都拿不定主意

因為品牌商、政府、投資人對企業ESG越來越重視，公司要額外做很多工作，需要新的人手，比較認真的老闆可能去聽了某一場研討會，回來就拍腦袋決定了職稱，以至於職稱五花八門、天馬行空，看職稱就可以約略猜到這個職缺是哪一個時期出世的。沒有去聽研討會的老闆則沿用公司既有的職稱，可如此一來又讓人無法搜尋到，根本不知道有這種綠色工作。

痛點二：企業工作內容描述天馬行空，上班後覺得與當初預期不符

新產業的特性就是大家都在摸著石頭過河，也因此無可避免出現人才和企業對彼此的期待有巨大的落差。首先企業提供的工作內容描述大多天馬行空、很不清晰，面試時如果遇到很會畫大餅的老闆你可能還被他迷住了，反正三言兩語也無法溝通清楚先去了再說，上班後發現不喜歡，就說一句「與當初預期不符」，來了又走。企業覺得人才來了又走，真是浪費我時間，久而久之就不想花錢培訓員工。

痛點三：企業怪人才沒有即戰力，真相是市場沒有足夠的即戰力人才

綠色政策與法規推陳出新，也經常需要跨界整合，光是要入行就得先自學一段時間，要熟捻至少五年。公司新業務發展蒸蒸日上，誰有時間等你五年，都希望人來了就有即戰力，這對人才造成很大的壓力，陣亡率非常高。

雖然企業覺得付錢給人但是換不到產出很委屈，但我們要接受市場短期內不會有足夠的即戰力人才，因此企業得老老實實準備培訓預算，培養新人上手。

我們也要意識到，公司花錢培養你，是公司的氣度，不要視為理所當然，武功練成就把自己論斤計兩來賣。這裡是新產業，你是共同發展產業的人才，不是豬肉。

促進綠色人才市場發展的三大解方

綠學院十年磨一劍，從領航儲能、電力交易、碳中和、碳權等經驗中學習，接下來行內人推薦的十大最有潛力的綠色工作文章，將針對上面三大痛點提出解方：

解方一：定調職稱

有些工作自帶不同層次（Layer），例如在圈外人看來職稱掛ESG、永續、低碳、碳管理都像描述類似的業務，在行內人來看這些其實是不同層次、也會因公司重點不同而各異的工作，但公司可能完全大外行，全混在一起使用。所以我們會整理市面上常見的職稱，先定調適合大部分公司使用的主要職稱，同時替你列出不同職稱、但其實類似工作的關鍵字，助你精準搜尋。期待藉由拋磚引玉，逐漸凝聚市場各方共識，避免錯過好人才或好的工作機會。

解法二：行內人認同的工作內容描述

我們將根據每份有潛力的工作，說明其職缺出現的背景、工作內容，以及需要的學科、專業及核心能力。許多公司開條件嚇死人，開價笑死人，我們希望藉由提出行內人認同的工作內容描述，幫助老闆順利把腦中的想像化為可執行的內容，減少雙方的期待落差。

解法三：花時間培養即戰力

在大自然裡，真正的捷徑是曲線，我們從未見過一條直線的河流到得了大海。與其守著自己的直線思維，不如透過培訓花時間展開這個職位對內的關係、合作的對象、對誰提供附加價值等利害關係人圖像，豐富這個工作的內涵，用時間換空間，更加速即戰力的養成。

在交付給你這套新的認知地圖之前，想對你說，五千年來，有很多人改變了遊戲規則，也用他們的方式形塑了世界，這一次，該輪到你了。我們下禮拜見！

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖一】〈10個綠色工作就開出破萬職缺，現在進場贏在起漲點〉

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