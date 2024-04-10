晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

綠學院觀點》【綠色人才領航地圖一】10個綠色工作就開出破萬職缺，現在進場贏在起漲點

在替自己規劃人生方向時，帶著環境意識的認知地圖，投資自己成為綠色人才，你將贏在起跑點。我們這群產業資歷加起來超過1,000年的綠色帶路人商量後，決定從職涯發展的角度、解構綠色人才市場出發，提供三大趨勢、十大最有潛力的綠色工作，為你建構一份新的認知地圖，助攻所有在綠色產業裡尋找機會的人、工作者、創業家、企業，讓我們開始吧！
綠學院

綠學院

2024/04/10 16:19

楊雅雲

為什麼你選擇點開這篇文章？是因為看到新聞說再生能源儲能碳權、低碳解決方案服務商賺得盆滿缽滿，甚至買永續ETF 00850都賺錢，似乎錯過初升段，要趕緊進場搶主升段嗎？

是因為感覺市場被逼到了非做不可的時間點，品牌商要求減碳、歐盟推行CBAM、金管會提剛性要求、環境部收碳費等，現在進場時間點很好嗎？

是因為極端氣候造成北極無冰，北極熊活不下去；夏天的海水溫度高達38.4度，魚被迫泡溫泉，珊瑚都死光光，擔心下一代的未來嗎？

這些都是不錯的動機，而最好的動機，是為了你自己的未來。

吞舟之魚，不游枝流；鴻鵠高飛，不集污池。我們每個人一輩子至少會在職場工作幾十年，除了賺錢之外，你想要追求職涯的發展，甚至想在產業發展中扮演角色，自然想要解決產業的問題，讓所服務的產業成為經濟的領頭羊，投資人的首選。如此一來才有更好的升遷、更好的發展，誰會想要在沒有發展前景的產業裡工作呢。

綠色人才市場的三大趨勢

你可能覺得不只是綠色產業，AI產業也符合上面的描述。你別看AI這麼火紅，人類好像成了造物主，AI再怎麼神，沒有電力供應，也只是談資而已。土地、水、森林、空氣的健康才是你我的頂頭上司，如果忽略了這些最基本的限制條件，你的夢想都只是幻想。

在替自己規劃人生方向時，帶著環境意識的認知地圖，投資自己成為綠色人才，你將贏在起跑點。我們這群產業資歷加起來超過1,000年的綠色帶路人商量後，決定從職涯發展的角度、解構綠色人才市場出發，提供三大趨勢、十大最有潛力的綠色工作，為你建構一份新的認知地圖，助攻所有在綠色產業裡尋找機會的人、工作者、創業家、企業，讓我們開始吧！

趨勢一：所有綠色工作終將優先服務碳中和。雖然「反ESG」勢力會造成短空，但中長期成長趨勢不變

綠色工作是為了保護或恢復環境品質，碳只是其中的一部分，不過因為全球已經進入「氣候緊急」狀態，可以預期接下來很長一段時間，所有綠色工作將優先服務碳中和。

不過事情並沒有那麼簡單，電影中英雄的旅程一定需要出現反派，這就是ESG投資成長過熱、川普現象、通膨、經濟衰退、戰爭扮演的角色。「反ESG」勢力提出所有的質疑都很有道理，但最終是地球決定我們能不能舒舒服服地活下去。

這裡面透露出來的訊號是短空長多，歡迎你勇敢地進場，已經進場的，就勇敢地加碼，犯不著跟市場（地球）對作，對吧？！

趨勢二：新能源工作重點將決定碳中和成敗

過去能源業自己玩得很開心，發展再生能源、能源轉型、電力自由化，但能源和碳幾乎是一對孿生兄弟，能源的成敗會決定碳的成敗。在前往碳中和的路上，能源專業必須要參與到傳統碳管理的世界，碳管理專業則必須要注入能源專業的靈魂，這兩個本來不往來的專業發現當我泥中有你，你泥中有我時，才有機會一起成功。

在你漫長的職涯中，至少有一段新能源相關的工作經驗，學習能源專業，理解電力系統的底層邏輯，會對你的發展很有幫助。

趨勢三：具有學習、跨界、溝通能力的人才價值被低估，未來將得到平反

雖然沒有一個公司會說他們不需要具有學習、跨界、溝通能力的人才，但仔細想一想，你們公司負責連結各部門的人，薪水通常都不是最高的對吧，甚至承平時期老闆都看不太出來這個人的價值，等公司出狀況了老闆才會忽然有意識，等問題解決之後，還是忘了。所謂的專業技術很少包含「聽懂兩邊專業人員的語言，轉化成白話文的技術」，因此這類型人才價值以往普遍被低估了。

幸好碳中和時代將讓這群具有稀有能力的人得到平反！所有綠色工作都有很強的跨領域需求，例如新能源項目需要和地頭蛇、技術人、公務員、投資人等多物種打交道，要時時關注政策與法規更新，還要關注碳管理有什麼商機可以跨界，這對人才能力的要求不同以往。

綠色人才市場遇到的三大痛點

這三個趨勢都指向有更多職缺及人才養成需求，但當你上求職平台搜尋工作、在求才平台上刊登職缺，就會發現案情並不單純，以下這三大痛點你一定很有感：

痛點一：企業職稱五花八門、天馬行空，連搜尋要用什麼關鍵字都拿不定主意

因為品牌商、政府、投資人對企業ESG越來越重視，公司要額外做很多工作，需要新的人手，比較認真的老闆可能去聽了某一場研討會，回來就拍腦袋決定了職稱，以至於職稱五花八門、天馬行空，看職稱就可以約略猜到這個職缺是哪一個時期出世的。沒有去聽研討會的老闆則沿用公司既有的職稱，可如此一來又讓人無法搜尋到，根本不知道有這種綠色工作。

痛點二：企業工作內容描述天馬行空，上班後覺得與當初預期不符

新產業的特性就是大家都在摸著石頭過河，也因此無可避免出現人才和企業對彼此的期待有巨大的落差。首先企業提供的工作內容描述大多天馬行空、很不清晰，面試時如果遇到很會畫大餅的老闆你可能還被他迷住了，反正三言兩語也無法溝通清楚先去了再說，上班後發現不喜歡，就說一句「與當初預期不符」，來了又走。企業覺得人才來了又走，真是浪費我時間，久而久之就不想花錢培訓員工。

痛點三：企業怪人才沒有即戰力，真相是市場沒有足夠的即戰力人才

綠色政策與法規推陳出新，也經常需要跨界整合，光是要入行就得先自學一段時間，要熟捻至少五年。公司新業務發展蒸蒸日上，誰有時間等你五年，都希望人來了就有即戰力，這對人才造成很大的壓力，陣亡率非常高。 　

雖然企業覺得付錢給人但是換不到產出很委屈，但我們要接受市場短期內不會有足夠的即戰力人才，因此企業得老老實實準備培訓預算，培養新人上手。

我們也要意識到，公司花錢培養你，是公司的氣度，不要視為理所當然，武功練成就把自己論斤計兩來賣。這裡是新產業，你是共同發展產業的人才，不是豬肉。

促進綠色人才市場發展的三大解方　

綠學院十年磨一劍，從領航儲能、電力交易、碳中和、碳權等經驗中學習，接下來行內人推薦的十大最有潛力的綠色工作文章，將針對上面三大痛點提出解方：

解方一：定調職稱

有些工作自帶不同層次（Layer），例如在圈外人看來職稱掛ESG、永續、低碳、碳管理都像描述類似的業務，在行內人來看這些其實是不同層次、也會因公司重點不同而各異的工作，但公司可能完全大外行，全混在一起使用。所以我們會整理市面上常見的職稱，先定調適合大部分公司使用的主要職稱，同時替你列出不同職稱、但其實類似工作的關鍵字，助你精準搜尋。期待藉由拋磚引玉，逐漸凝聚市場各方共識，避免錯過好人才或好的工作機會。

解法二：行內人認同的工作內容描述

我們將根據每份有潛力的工作，說明其職缺出現的背景、工作內容，以及需要的學科、專業及核心能力。許多公司開條件嚇死人，開價笑死人，我們希望藉由提出行內人認同的工作內容描述，幫助老闆順利把腦中的想像化為可執行的內容，減少雙方的期待落差。

解法三：花時間培養即戰力

在大自然裡，真正的捷徑是曲線，我們從未見過一條直線的河流到得了大海。與其守著自己的直線思維，不如透過培訓花時間展開這個職位對內的關係、合作的對象、對誰提供附加價值等利害關係人圖像，豐富這個工作的內涵，用時間換空間，更加速即戰力的養成。

在交付給你這套新的認知地圖之前，想對你說，五千年來，有很多人改變了遊戲規則，也用他們的方式形塑了世界，這一次，該輪到你了。我們下禮拜見！

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖一】〈10個綠色工作就開出破萬職缺，現在進場贏在起漲點

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書