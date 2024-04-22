綠學院觀點》【綠色人才領航地圖三】具備這三個能力，你可以敲1,800家企業的門

由於公司所在的產業不同，所需的核心能力也因工作性質而異。根據綠學院行內人多年的經驗，整理出三個最重要的核心能力！

◎綠學院編輯室

上一篇我們提到因為品牌商、政府、投資人對企業ESG越來越重視，公司要額外做很多工作，有工作就有職缺，這就是今天我們要介紹的第二個最有潛力的綠色工作：企業內的永續人員。

這裡我們所談的企業，並不著重再生能源、再生資源、有機這種「天然」的綠色企業，而是需要做綠色轉型的一般企業。

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為什麼企業永續工作有潛力？

ESG中環境、社會、公司治理這三個面向，在企業內通常分散在各個部門、不同人在管。但現在都說ESG要進入策略層級，老闆就會需要整合窗口或單位，一間公司可能有企業永續辦公室、永續委員會甚至永續部，可能有人專任、兼任、或甚至根本還沒有專責人員，隸屬總經理室、總管理處，有的被劃分在人資部、行銷部、總務部等。永續人員多半離高階管理人員不遠，甚至就在總經理身邊工作，因此能見度很高，三年連升三級我們也見過不少，是非常有發展潛力的角色。

企業永續工作內容與挑戰

根據我們對業界的觀察，目前企業永續工作可分為兩類，一是負責處理ESG永續報告書等相關管理、行銷、教育訓練工作；一是負責導入碳盤查、產品碳足跡、減碳計畫。

許多公司在人員有限的情況下，可能要一人同時處理兩類工作，只是看公司較注重哪邊，比例上有所不同。不同產業也會有差異，例如製造業可能更注重碳管理，而服務業則可能更著重永續評比與行銷活動。另一個影響因素則是老闆對ESG的認知水平，例如重視社會議題的老闆，就會更著重S的作為；重視財務的老闆，就會更著重G的作為，反正ESG包山包海，話都隨人說，只是ESG把E放在最前面，誰是頂頭上司，自己心裡要有個底。

企業永續工作內容一： 撰寫各類報告書與企業承諾，報名永續獎項與評比

最早期也是最基礎的就是從撰寫ESG永續報告書開始，業界戲稱為寫作文大賽。當你合乎金管會「國內作文大賽」要求之後，就會開始進入進階的國際作文大賽，例如GRI、TCFD、TNFD、DJSI、CDP等報告書或評比，以及SBTi、RE100等環境承諾，此外金管會更要求上市櫃公司依照本地SASB準則（永續會計準則）、TCFD框架揭露ESG資訊，到了2026年時更是要導入ISSB框架，分成一般性永續相關揭露要求及氣候相關揭露要求兩部分。很多人可能會覺得很受不了，做了一兩年就想離職，但仔細想想寫作文其實有機會是個借假修真的過程，企業必須經過全面盤點，才能開始理解自己的能力圈在哪、自己可以設定什麼樣的ESG目標。

寫報告書只是第一步，附帶效益是將上述成果拿去報名各種永續獎項，有助於公司的品牌形象，也給投資人投資公司的理由，更重要的是讓老闆有面子。

企業永續工作內容二：導入ISO碳管理與遵約

接著進到管理層面的ISO導入，最常見的就是組織碳盤查，接著產品碳足跡，可能還有歐盟CBAM遵約、碳權、碳費、碳中和，也是一連串漫長的過程。

企業永續工作內容三：評估與執行節能減碳行動方案

上述工作內容二研究結果出來之後，就會開始進行節能減碳行動方案評估與執行，例如建置再生能源或採購綠電、新設備、新材料、軟體系統等解決方案，要注意這些行動都要對標公司ESG策略，以免多頭馬車達不到目標。

企業永續工作內容四：研究資料，替老闆準備簡報

綠色政策與法規變動很快，老闆出去開會或演講很容易被問，這時做為幕僚單位，就需要持續關注新動態，製作成各式材料讓老闆聽懂及對外使用，讓老闆有面子，且別人被你公司的ESG策略感動，還可以吸引更多人來公司上班，分擔你的工作。

企業永續工作內容五：舉辦內部教育訓練和外部行銷活動

通常永續人員與各部門對接時，很容易被當作不速之客，整天問東問西、指手畫腳，根本是增加大家的工作量，是麻煩製造者！老闆也會覺得只是要做點ESG而已，全公司就頑強抵抗，非常煩人，所以需要永續人員舉辦共識營、工作坊、講習甚至員工綠色旅遊等各種教育訓練，這部分工作多半會與人資部一起企劃執行。

ESG永續報告書要有企業利害關係人相關的作為，經常是以活動的形式出現，因此永續人員也要時不時舉辦例如種樹、淨灘、買小農有機產品、社會公益活動等，並且讓員工也參與進來。

企業永續人員需要哪些核心能力？

由於公司所在的產業不同，所需的核心能力也因工作性質而異。根據綠學院行內人多年的經驗，整理出三個最重要的核心能力：

核心能力一：學習能力

因為永續領域更新的速度很快，因此很多都是從做中學。學習新事物的能力，特別是「自主學習」的能力至關重要。為什麼特別強調自主？對很多公司來說，他要的是你的即戰力，他認為給你薪水就要得到你的服務，新的東西你要自己去學，不見得會給你額外的培訓費，讓你參加綠學院的產業小聚或培訓課程。雖然綠學院並不覺得公司這種想法是正確的，但老闆們並不在意你想的是否正確，所以如果你是那種覺得下了班就要做私事而不是公事，覺得公司應該負責你的學習成長，應該付錢讓你去上證照班，建議你還是別去了吧。

只要願意跨過這道認知門檻，你可以先建立對整個永續議題的基礎認知，例如廣泛了解碳中和、淨零排放、新能源、循環經濟，甚至人權、種族等眾多議題，以及彼此間的關聯性，這有助於取得老闆及客戶的信任，獲得更快速的升遷。

受益於上述的工作內容四，你的英文能力會顯著提升。永續領域的資訊多以英文為主，要了解最新發展往往需要直接閱讀英文內容。公司通常追求時效，與老闆保持同步的資訊更新，因此與其等待他人翻譯成中文，直接閱讀英文資料較有效率。基本上，能夠快速地從英文文件中找到重點，或理解英語影片的內容就已足夠。

核心能力二：跨界能力

當面對新議題時，除了政策與法規之外，能夠迅速理解市場、趨勢、技術、經營管理、所屬產業的業務細節，聚集關鍵資源，並將其轉化為可以行動的方案很重要，這往往需要在實戰經驗中累積。

核心能力三：溝通能力

公司做ESG的心態大不同，有的是真心，有的只是應付。各部門平時工作壓力就很大，現在又來個做永續的問東問西、指手畫腳，你遇到的阻礙還會少嗎！若不幸遇到只想應付法規要求的公司，發展空間勢必受限，也不會做得開心，滿腔熱血、充滿理想與抱負的新鮮人在飽受人際關係與職場政治的壓力下而陣亡的例子時有所聞。

而且，把最專業的永續領域行話，翻譯成最淺的白話文說出來，讓對方理解並且照著你的專案需要行動，是很高深的能力，企業永續工作並不適合剛出社會的年輕人。

企業永續生涯潛力評估

我們認為在未來很長一段時間，公司仍會有整合單位例如企業永續辦公室、永續委員會甚至永續部，不過如同這篇文章一開始所講的，ESG中環境、社會、公司治理這三個面向，在企業內本來就分散在各個部門、不同人在管，因此最終公司不需要有獨立的永續部，執行長自己就應該是永續長（Chief Sustainability Officer, CSO），更直白地說，沒有永續腦袋就不應該成為執行長，對想要從事永續的你，你應該把升遷目標放在當上CEO。

不過要當上CEO，你必須要懂公司所有營運活動，這需要一段養成時間，因此不妨礙你先從永續專員（Sustainability Coordinator）、永續經理（Sustainability Manager）磨練起，有些公司會設置永續長，負責制定永續策略，管理企業ESG大小事，常常是公司高階主管兼任或轉任。

綠色轉型是把外部成本內部化的過程，因此這個階段大部分公司都是花錢而不是賺錢，除非是大公司或是永續長，目前企業永續相關職位的年薪不容易破百萬。根據Glassdoor網站資料，美國企業的永續長平均年薪為149,491美元（約新台幣477萬元/人民幣108萬），當然你還要考慮當地物價水準和賦稅，不過既然是追求成為CEO，眼光還是放遠的好，你說對嗎！

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字永續、碳、ESG。職稱則五花八門、天馬行空，諸如永續管理師、ESG永續高級管理師、永續發展專員、永續發展經理、永續工程師、永續企劃人員、ESG專員、減碳方案規畫師、碳管理師、溫室氣體專案管理師、溫室氣體盤查管理師、淨零永續發展專員、淨零專案經理、氣候變遷風險管理人員、環境專案工程師（氣候變遷與淨零調適）、能源管理人員（能管員）等的工作內容都包含於上面說明。你可以從公司的職稱判斷公司的ESG偏重哪個面向，偏重碳管理的，職稱多以「碳」作為關鍵字，其他則以永續、ESG、甚至氣候變遷風險作為關鍵字。

如果你是企業主，建議第一類工作使用永續專員、永續經理、永續長等職稱，第二類工作則使用碳管理、淨零開頭的職稱，幫助更多想要求職的人快速找到你的公司，或是在工作內容描述裡面多放本文中提到的關鍵字，確保你的職缺不會消失在茫茫的搜尋大海裡。

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖三】〈具備這三個能力，你可以敲1,800家企業的門〉

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