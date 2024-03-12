綠學院觀點》企業省碳費：強盛公司買綠電

碳費是國家碳定價時代開啟的第一步，主管機關確實有權力要求排碳大戶採用高品質高純度的綠電。但買綠電能不能省碳費？「電證合一」、「電證分離」又有什麼差別？

◎楊雅雲、羅時芳

強盛公司從事金屬製造業務，算是用電大戶，且類別一加類別二的直接排放，一年超過25,000噸甚多，自然也是排碳大戶，之前為了強化企業形象，加入RE100，採買了約10%的綠電。公司最近將永續部從廠務部獨立出來，招募了新人小琳統籌所有跟企業永續相關的業務，小琳一到任，第一個任務就是要處理環境部準備要對排碳大戶課徵碳費。

（https://www.freepik.com/）

如何省碳費？

這天，小琳根據碳費公式，把年排放量扣除25,000噸，再乘以環境部目前規劃的碳費費率後發現，公司竟然要繳台幣一億多元的碳費。「雖然對公司來說一億也不是什麼大錢，不過如果有個方式可以少繳一點碳費，這應該算是我的績效。有什麼方式可以省點錢呢？」

請繼續往下閱讀...

首先，小琳知道只要減少類別一、二的排放量，就可以省碳費，如果公司成為達到指定目標的好寶寶，還可以享受優惠費率，因為「碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關『指定目標』者，可提出自主減量計畫申請核定『優惠費率』。」

第一步：鍋爐改燒低碳燃料如木質顆粒能不能省碳費？

以前廠務部負責處理所有節能減碳相關的工作，小琳於是先找廠務部的老鳥傑哥，商量公司還有什麼地方可以減少自身的排放量，小琳想的是，從類別一開始把排放降下來，就可以少繳一些碳費，他問說：「傑哥，我們能不能把鍋爐換成改燒低碳燃料例如木質顆粒？」

傑哥聽了不禁嘆了一口氣，說：「幾年前為了防治空氣污染，環保局鼓勵我們減煤，鍋爐都改成天然氣的了，木質顆粒說改就改？燒天然氣的鍋爐不能燒木質顆粒，你負責跟老闆說服他換鍋爐？」

第二步：各種節能措施能不能省碳費？

不想馬上放棄，小琳於是又問傑哥，「傑哥，我們還有什麼地方可以節能呢？減類別二的用電量，也可以少繳一點碳費。」

傑哥說：「之前為了用電量800瓩以上的工商業大戶每年要強制節電1%，該換的空調、空壓、馬達、照明都換了。老闆最愛唸『省電就是省錢』，省電就像擰毛巾，我們已經擰不出幾滴水了，你還想要我怎樣？」

新人遇到老鳥最好還是乖乖閉嘴，小琳灰頭土臉回到辦公室，來回踱步五分鐘後想到，啊，剛剛這個策略是錯的，根據80/20法則，降低類別二的外購電力可以用節能或買綠電解決，節能容易卡在廠務（註一），從買綠電下手應該簡單地多。

第三步：買綠電能不能省碳費？

公司先前買了約10%的綠電，小琳依稀有印象先前看過綠學院的文章，買綠電雖不能算碳抵換（offset），但確實可有效降低排放，買了綠電把類別二降低了，可以抵「用電產生」的碳排放，因此買綠電可以省碳費吧。保險起見，他打了通電話給綠學院。

接電話的人感覺有點疲累，好像這個問題已經被問了上百遍，他問：「你們買的是哪一種綠電？電證合一的還是電證分離的？」

也不等小琳回答，電話那頭就開始講了：「你們公司有參加RE100，不管是電證合一、或是電證分離，都符合RE100申報規範，因此你們可能會覺得不管是哪種憑證都應該可以省碳費。」

「再者，根據溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol），若企業在類別二採用市場基礎方法（the market-based method），企業在計算外購電力排放量時，可提出再生能源憑證或購電合約等佐證文件，採用這些再生電力來源的排放係數，這樣類別二的排放也可以降低，這同樣會讓你有種感覺不管是哪種憑證都應該可以省碳費。」（註二）

「最後，根據環境部『溫室氣體排放量盤查作業指引』，也同意納入排放係數為0的再生能源電力及憑證，看起來除了生質能等幾種再生能源的認定比較麻煩，其他似乎也都可以拿來省碳費。不過有個但書，就是其憑證類型應為電證合一。」（註三）

雖然小琳手上只有幾張當初公司為了做ESG而跟慈善團體象徵性買的電證分離的再生能源憑證，但他覺得很奇怪，購買電證分離的再生能源憑證，當初已經花了額外的成本取得這一度電的「環境效益」，碳費不也是為了要大家為了環境付費嗎，為什麼碳費不給用呢？

大概猜到小琳會這樣想，電話那頭繼續說了下去。

因為電證分離的再生能源憑證情境比較多元，申請者當初可能有多種使用或販賣的方式、甚至可能拿去申請碳權，若再拿來省碳費，會有重複計算的疑慮，目前很多國外的再生能源憑證之所以不被客戶或環保團體信任，就是發生很多重複計算的問題；反觀電證合一，制度設計是電與證在時間與空間的維度上，是互相匹配的，對於買家而言，是高品質高純度的綠電，學理上較具有「外加性」（additionality）。

（圖一）企業綠電採購矩陣圖

資料來源：BNEF A Guide to Corporate Clean Energy Procurement

「之前有企業曾發生過買了電證分離的再生能源憑證，申報給環境部欲降低其類別二卻被退回之事。碳費是國家碳定價時代開啟的第一步，主管機關確實有權力要求排碳大戶採用高品質高純度的綠電。」

看完這篇文章，你跟小琳已經找到企業省碳費的三個評估順序，你可以：

1. 先從減少類別一排放量開始做起，

2. 再從減少類別二下手，其中買電證合一的再生能源憑證是較務實的作法，

3. 當自主減量已經到達極限後，再開始思考用碳權來省碳費，

下一篇，我們再來討論可不可以用先期抵換專案的碳權、國內的其他碳權，還是國外碳權等更多情境。

（註一）往昔討論企業節能，多由《節能做假帳！看起來很像，但不是真相的節能政策》說的法規面向切入，容易有假帳行為。在徵收碳費之後，企業更有動機不做假帳，因為節能可以達到省碳費的目的，效益更大。

（註二）

The GHG Protocol’s Scope 2 Guidance

Renewable energy certificates threaten the integrity of corporate science-based targets

（註三）認定其排放係數可視為「0」計算的包含太陽能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力；倘事業使用生質能、國內一般廢棄物與一般事業廢棄物等之再生能源憑證時，應依其生質能與廢棄物之種類與組成比例自行計算其排放係數始得使用

本文經授權轉載自綠學院〈企業省碳費：強盛公司買綠電〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法