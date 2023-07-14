法操》熱炒店：白飯免費，就一定要無限量供你吃到飽嗎？

對於老闆與學生的主張，您認為誰說的有理呢？法操認為白飯是否免費吃到飽，完全要看店家是不是有宣傳、承諾白飯是無限量供應的，再來看看哪方的說詞更有道理。

◎法操司想傳媒

日前台北科技大學資訊與財金管理系舉辦暑期營隊，結束後學生們到熱炒店用餐，一行人吃光店內免費提供的兩大桶白飯，還因吃不飽而到店家的google地標怒刷一星負評，受到全台民眾關注，究竟熱炒店是否一定要無限量提供白飯吃到飽引發正反兩說。



來熱炒店就是吃飯配菜，飯本來就要吃到飽



不少網友主張，熱炒店是以「白飯免費吃」等宣傳吸引消費者入店消費，店家先前在自己的google評論上也回應是「白飯吃到飽」，況且熱炒店的菜餚口味整體偏鹹，進來消費的顧客本來就是設想「吃飯配菜」，白飯應該要無限量供應，熱炒店應該履行白飯無限量供應的契約，讓客人免費吃白飯，而不是店家說不供應就不供應。



根據《消費者保護法》第22條：「企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容。企業經營者之商品或服務廣告內容，於契約成立後，應確實履行。」



當熱炒店在店內宣傳白飯免費，顧客信賴廣告宣傳入店用餐，雙方間之餐飲服務定型化契約即行成立，店家便負有確實履行白飯無限取用之給付義務。這時候如果店家以8點過後不提供白飯等理由不補白飯，就會構成「不完全給付」，依《民法》第227條規定：「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。」，消費者可以向店家要求要補足白飯。

白飯示意圖。（資料照）

熱炒店應以菜餚為主，並非無限量供應



但不少網友也支持店家，認為入店消費應該是以點菜為主，白飯只是「附帶」贈送，屬於「贈品」的一種，送完就沒了，店家本來就沒有義務要補飯，白飯並非無限量供應。況且若顧客是衝著白飯而來，而不點菜，店家免費提供吃到飽的白飯，豈不是血本無歸？



依照《民法》第 411 條：「贈與之物或權利如有瑕疵，贈與人不負擔保責任。但贈與人故意不告知其瑕疵或保證其無瑕疵者，對於受贈人因瑕疵所生之損害，負賠償之義務。」



店家若主張白飯是點菜所附加的「贈品」，顧客自然不能主張吃不飽要求店家繼續添飯，但第411條後段也說了，如果店家有保證白飯做為贈品的一種，是無限量供應的話，顧客沒吃到白飯，店家就要負責了。



對於老闆與學生的主張，您認為誰說的有理呢？法操認為白飯是否免費吃到飽，完全要看店家是不是有宣傳、承諾白飯是無限量供應的，再來看看哪方的說詞更有道理。

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本文經授權轉載自法操 熱炒店：白飯免費，就一定要無限量供你吃到飽嗎？

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