自由開講》台灣年輕人要小心！柯式亂言已現封建皇帝心態

◎張天泰

即將舉辦個人演唱會的民眾黨總統候選人柯文哲，前些日子，提及募款演唱會地點遭北市府阻攔，大嘆「卸任市長，世態炎涼」，並稱「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那」，以太監作為比喻的說法，引發了相當大的爭議，目前柯文哲憑著一張快嘴，擄獲許多年輕人的心，也形成柯文哲民調領先國民黨總統參選人侯友宜的情勢，但仔細檢視柯文哲的發言紀錄，隱藏著民粹媚俗的風險，在其意識形態的根部是封建皇帝的心態，而這些胡言成性、亂言惹禍、亂說話從不負責的柯式現象，不只代表柯文哲不適任台灣總統外，同時把自己打出原形。

一、北流被拒絕事件 論法論理論倫理柯站不住腳

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就事論事，在商借北流被拒絕事件，柯文哲在理性上站不住腳，第一，北流不能舉辦政治活動，是柯文哲在市長任內訂下的規則；現在他卻想用自己的選舉造勢去破壞規則，不僅是雙標，也是目無法紀，第二，北流董事長黃韻玲拒絕此事是「依法行政」，敢拒絕前市長，更是正直表現，而柯文哲卻惡意貶稱對方為「太監」，足見他自己滿腦子封建的皇帝心態。

北流被拒絕事件，論法論理論倫理柯站不住腳！（報社合成／資料照）

二、台灣是民主國家 自喻封建皇帝的柯活在平行世界

問題嚴重，現在台灣是民主國家，但柯文哲不只現在認為自己是皇帝，回顧其發言歷史，柯文哲過去多次拿皇帝來比喻自己，最常被提起的就是清代的雍正。2015年1月，柯文哲上任滿一個月時接受媒體專訪，當時就稱自己是雍正皇帝，「日批奏章2萬字，最後吐血而亡」，之後也多次自比為雍正；2021年，柯文哲接受專訪，談到剛上任台北市長時手忙腳亂，更認為任期前兩年就像漢獻帝，且滿朝都是董卓、曹操；過去曾在受訪時大讚副市長黃珊珊優秀，又以漢高祖自喻，說自己是開創天下的人，黃珊珊接棒當市長會有「文景之治」。

三、柯式皇帝風格失言惹禍 最終導致柯不值得台灣社會信任

而柯文哲為民主台灣的政治人物，卻總把自己比喻成皇帝，這樣的人還想選民主國家的總統，難不成真的要自封為台灣第一個皇帝嗎？

目前中共習近平是中國唯一的皇帝，也造成一人狂妄無智亂搞，十四億人跟著無辜陪葬，還要跟著喊英明萬歲的亂象，2024年台灣總統選舉是選出民主總統，而不是台灣皇帝！目前台灣年輕人會支持柯文哲，是不理解柯封建皇帝心態，從中國失業率高達20.8％，柯還在倡議重啟服貿逼台灣年輕人入險境，就可看出其露出馬腳，筆者也提醒台灣年輕人，要注意皇帝專制治理風格為「朕要你死，你不得不死。」，連音樂人馬世芳也為此反諷「這個人可能變成總統」，最後，建議柯文哲如果要當皇帝，老話一句，不要再跑錯棚，可以到中國和中共習近平一爭高下！

（政治工作者、教育博士）

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