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自由開講》當柯文哲「慣性失言」成為外交危機！該如何承擔總統職務？

2023/07/12 09:55

◎楊立俞

最近柯文哲因租不到北流場地辦個人造勢演唱會，用「太監」形容北流是揣測上意，引起藝文界不滿，甚至支持者都無法力挺呼籲道歉。柯失言並非頭一遭，台灣民眾甚至已習慣他的無俚頭發言，為何這次外界要放大檢視？

柯文哲要參選總統，但總統身負國防、外交的重責大任，對內要和民眾溝通凝聚共識，對外則代表國家形象與國際社會互動。言行必然得謹慎，不容重大失誤，否則輕則使台灣國際形象受損，重則傳達錯誤外交訊息，破壞台灣近年好不容易與友邦建立的信賴關係。

柯文哲（左）北流風波還需要先由黨內立委、議員代表道歉，團隊到處忙滅火，假如選上總統，台灣民眾是否又得經常忍受「將帥失言，累死三軍」的情節？右圖為t 出來滅火的民眾黨團副總召賴香伶。（報社合成）

然而，柯文哲的慣性失言，自他擔任台北市長起早就提升至外交層級。舉例而言，2015年接待時任英國運輸部副部長克雷默（Baroness Kramer）女爵士，並獲贈一枚懷錶時，於會後受訪表示「拿去賣給破銅爛鐵，還可以賣一些錢」，引起輿論批評毫無國際禮儀，最後反而是克雷默女士為送錯禮物道歉緩頰。2019年柯文哲訪問以色列，回台受訪脫口說出「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情」，引起台北市可巴德猶太協會發出聲明指責用詞輕率。同年，在台北市公安督導會報上更語出驚人說「西藏喇嘛都用自焚方式自殺，造成中共很大的困擾」，激怒西藏台灣人權連線。而近期柯接受NHK專訪談到釣魚台主權問題時，竟說出「台灣人不想要那塊土地，只是希望能捕魚」，遭藍綠議員齊轟缺乏國際常識、輕蔑主權。同樣地，柯文哲隔空嗆聲美國外交政策專家葛來儀「你覺得你有多重要？」卻不知其所屬的「德國馬歇爾基金會」是對拜登政府外交政策形成具有影響力的華府專業智庫。

令人擔憂的是，台灣民眾似乎已經對柯式發言無感，甚至解讀為是直球對決的率真性格而給予無窮包容，卻忘了今天他要爭取的總統大位，是不容外交等級失言空間的職務。更何況柯文哲自詡能維持「大國等距」遊走於中美兩國之間，但我們如何期待他的發言風格，能同時取得中美兩個外交老江湖國家的信任？一個在外交場域、國內媒體平台上溝通都可以常態演變成公關危機的候選人，我們又如何能放心讓他去和友邦進行更高層次的外交戰略溝通？

無奈的是，柯文哲北流風波還需要先由黨內立委、議員代表道歉，團隊到處忙滅火，假如選上總統，台灣民眾是否又得經常忍受「將帥失言，累死三軍」的情節？

台北市民，曾任職於英國倫敦國王學院國際法中心

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