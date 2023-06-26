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自由開講》新政治所謂的「沒有包袱」，也就是在政治上不負責任的意思

2023/06/26 15:48

◎一個律師的筆記本

嚴格來說，臺灣在後黨國時代產生的所謂「新政治」，並不是一種固定的政治立場。

新政治跟舊黨國不一樣。舊黨國有立場、有理念、有一套世界觀。儘管他們所主張的內容，在現在許多人看來可能難以認同，但那仍然是一套具體的政治立場。反過來說，對抗舊黨國的本土陣營亦然。

至於新政治卻不是這樣。

新政治沒有固定的立場，沒有具體的政策，也沒有長遠的目標。可以自稱民主，也可以推崇極權；可以支持服貿，也可以說自己沒有支持服貿；可以擁護大中華，可以認同本土，也可以既大中華又本土、既不中華又不本土。

一言以蔽之：它可以跟任何的政治立場結合，但不會固著於任何立場；可以支持任何政策，卻不會承擔任何政策。責任始於承擔，承擔即有包袱。新政治所謂的「沒有包袱」，實際上就是不願意承擔任何東西。直言之，也就是在政治上不負責任的意思。

那麼，新政治的核心是什麼？如果這種東西也有「核心」的話？

我會說，那是在販賣一種自我膨脹的優越感。這種模式酷似於詐騙集團或邪教：由一些裝模作樣的「領袖」出來打扮成社會菁英，說一些「創新」、「務實」之類的投資詐騙話術，顯得一副高瞻遠矚的模樣，讓信眾覺得只要追隨這些領袖，就可以掌握潮流、高人一等。

至於自我膨脹的另一面，則是對於別人的羞辱與踐踏。新政治的「領袖」對於別人往往非常輕蔑，因為自我膨脹的另一面就是輕蔑，用這種方式來顯示自己高高在上。所以「新政治」的領袖容易傾向於以不體面的方式對別人口出惡言，像是「放狗」、「踹下去」，諸如此類。

針對重啟服貿議題，民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲今日批評民進黨「每天都放狗咬人，要不要叫狗主人自己出來回應一下」。（資料照）

此處其實存在一個矛盾。新政治原本想要販賣的是「菁英感」，但實際呈現出來的形象卻是「流氓化」，猶如一群充滿惡意的哥布林。但矛盾對於新政治的信眾並不是問題，新政治最不在意的就是矛盾，因為新政治的本身就是矛盾。信眾照樣可以為領袖歡呼吶喊，發出像是「務實」、「創新」、「笑死」之類含混粗糙的音節，彷彿嗑藥之後的囈語，在精神毒品中盡情陶醉。

這樣的「新政治」當然無法建立或維持穩定的政治秩序。任何政治秩序都需要有一些積極性的力量才能維持治理，而新政治卻是徹底的消極屬性。它沒有任何固定的立場，沒有「包袱」，所以也就無法維持穩定。它的擴張模式比較像是寄生蟲或癌細胞，大獲全勝之日，也就是宿主死亡之時。

這種病徵也不是只有在臺灣存在。幾乎所有的老牌民主國家，都會出現這種價值虛無的症狀，程度輕重不等。憲政民主制度所保障的價值多元與思想自由，並不一定會培養出具有堅定價值觀與政治責任感的公民，反而可能會造就出大量精神空虛、價值虛無的民主消費者，此情舉世皆然。

只是說，臺灣的國族建構與民主體制還在非常稚嫩的階段，就已經染上這種疾病。而且，臺灣偏偏又還是大敵當前的前線國家，犯錯空間微乎其微。

所以這種「新政治」也就格外危險。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：新政治所謂的「沒有包袱」，也就是在政治上不負責任的意思

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