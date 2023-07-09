自由開講》馬英九出手，國民黨完蛋

◎涂醒哲

最近國民黨總統候選人侯友宜突然找來馬英九的密友金溥聰，進駐競選總部；侯友宜也隨即宣布他並不反對九二共識，只要符合中華民國憲法的九二共識，他是贊成的。這個大震撼彈帶來社會很多的討論。

首先是侯友宜的民調一直低迷不振，甚至掉到18 %以下；不但輸給柯文哲甚至還輸給郭台銘。侯友宜總統民調不斷下跌，當然和他自己給外界的草包形象有關；不過藍營尤其深藍不喜歡他，甚至群起杯葛也是讓他民調一直拉不起來的原因。

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其次是國民黨想選立法委員的小雞們非常焦慮，眼看著國民黨總統候選人民調不斷下跌，母雞不保，小雞恐怕會被壓死。他們的焦慮溢於言表，有的跑到柯文哲旁邊取暖，有的邀請郭台銘去站台，有的乾脆不演了，揚言把母雞侯友宜換掉。坊間認為在此內憂外患之際，金溥聰出來坐鎭，即使不能拉抬母雞選情，但至少可以壓制小雞，讓他們不要再到處放炮，以免侯友宜民調繼續破底。

馬英九為什麼要讓金溥聰來幫助侯友宜呢？表面上是為了拯救國民黨，其實包藏禍心。馬英九這一招連國民黨主席朱立倫都不滿意，坊間也多數認為這招對國民黨有害無益，直言小刀生鏽，不再有殺傷力。逼得金溥聰還要出來自我解嘲說：生鏽的小刀可能會傳染破傷風，更加危險。國民黨總統侯選人選舉搞到這個程度，令人啼笑皆非。

馬英九為什麼要讓金溥聰來幫助侯友宜呢？表面上是為了拯救國民黨，其實包藏禍心。（資料照）

坊間認為「馬英九出手，國民黨完蛋」，這說法也不是沒有根據。馬英九八年執政間不斷親中，對外只敢講一中，不敢各表。讓全世界都認為馬英九支持的一中就是一個中華人民共和國；中華民國才是中國只敢在台灣講。甚至中共的官員一到台灣，馬英九連中華民國青天白日滿地紅的旗子都強制拔掉。馬英九他只在乎中共習近平的感受，哪裡在意中華民國的生存？因此說「馬英九出手，國民黨完蛋」並非無的放矢。

另一個有本的是2014年縣市長選舉時，由於馬英九離台灣民意越來越遠，滿意度低到18%以下，當時很少國民黨的候選人願意跟他同台。記得我在選嘉義市長的時候，我們團隊掛出一個看板「票投陳ＯＯ，就是支持馬英九」。馬英九是當時的總統兼主席，這個看板對國民黨理論上應該是利多。但沒有想到造成國民黨候選人以及國民黨黃敏惠市長的不滿，要求房東一定要拿掉。

我們拆除看板的過程，媒體覺得好玩，詳細報導反而更加深馬英九就是票房毒藥的印象。後來馬英九想要到嘉義市去輔選，候選人竟然跑給他追。旋即因為看到這個看板的效用，看到馬英九是票房毒藥的事實，很多地方也都掛上「票投ＯＯＯ，就是支持馬英九」。也因此我選上嘉義市長後，在民進黨中常會報告選舉結果說：除了蔡英文主席去嘉義幫忙我輔選十幾次外，國民黨主席馬英九也幫忙良多。如果馬不出手，就不可能催出嘉義市那麼多討厭馬英九的選票。因此說「馬英九出手、國民黨完蛋」是有歴史證據的。

那為什麼這一次馬英九還要強出頭呢？因為上一次2020年蔡英文總統競選連任時，中國共產黨文攻武嚇，網路上遍布五毛黨及各種農場訊息。中共這種介入台灣總統選舉的惡行惡狀，讓台灣人民用817萬票清楚告訴中國共產黨：台灣不歡迎「一國兩制、九二共識」。台灣人用選票來表達「台灣中國、一邊一國、互不隸屬」的決定。

中國共產黨不介入台灣總統選舉是不可能的，但明顯介入等於在替民進黨助選。為了不讓2020年的歷史重演，這次2024台灣總統選舉，中共採取低調做法，避免刺激台灣人民。因此馬英九就變成執行九二共識的馬前卒。

馬英九金溥聰介入侯友直競選總部，最重要的就是要侯友宜講出他們的話，也就是九二共識。侯友宜情勢所逼，一改以前尊重台灣人民想法，不敢隨深藍起舞的立場，竟然馬上贊成九二共識。甚至講出只要他當選，就要恢復四個月兵役的政見。侯友宜以為明確表達親中，就可以贏回深藍選票。但如此猴急，恐怕未蒙其利先受其害。侯友宜愈傾中，就離台灣主體意識愈遠。侯友宜可能忘了他之所以成為中國國民黨最有人氣的政治人物，可以高票當選新北市長，其實靠的不是他很藍，而且他不很藍。

侯友宜的人氣其實勝過馬英九，馬英九在國民黨內也樹敵不少，如果侯友宜想仰賴馬英九金溥聰來得到深藍的認同，以他台灣人的身分，恐怕是緣木求魚。

再認同九二共識，再討好中國共產黨，侯友宜不但會選舉失利，還可能會終結中國國民黨。「馬英九出手，國民黨完蛋」，台灣人拭目以待。

（作者曾任衞生署長、國策顧問）

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