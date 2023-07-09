晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》 蔣萬安出訪新加坡搞失蹤？ 學侯友宜搞秘密外交？！

2023/07/09 14:23

◎張天泰

近期，台北市長蔣萬安結束4天3夜新加坡考察之旅，針對他首度出訪的表現，國民黨議員稱讚市政交流有成果，民進黨議員則是批評市府搞神祕，市長在新加坡期間三度失蹤，質疑有秘密外交。對此，蔣萬安依舊不鬆口，只說是去見老朋友。

一、民主國家外交公開透明的好處

民主政治強調官員對施政表現負責，讓選民手中的選票能進行有效課責，如果政治人物在進行外交時，保持公開透明原則，可以避免政治人物偷偷摸摸簽外交協定把國家賣了，或私下做政治利益交換，所以民主國家人民，必須要求政府在外交活動和相關決策時，完整揭露資訊，讓國內選民能藉此知道，這個外交議題是在討論什麼，就能判斷政府施政是否得當，未來要不要再投一票給這些參與外交活動和決策的政治人物，當政治人物知道選民清楚了解自己的外交行為成敗時，他們就會在外交活動和決策上好好的表現，即使他的目的只是為了競選連任，他也會努力用表現說服選民，以讓自己的選票極大化，所以政治人物公開透明化外交訊息，讓重要資訊讓選民知道，選民便可以知道他跟那些人士的有往來、手上握有哪些政治利益和財團財源，公開透明，除了可讓民主國家的人民知道目前國家外交的現況，更能讓選民更為適切地判斷是不是該投給那個政治人物。

近期，台北市長蔣萬安結束4天3夜新加坡考察之旅，針對他首度出訪的表現，國民黨議員稱讚市政交流有成果，民進黨議員則是批評市府搞神祕，市長在新加坡期間三度失蹤，質疑有秘密外交。（資料照）

二、蔣在重複侯老朋友秘密外交的模式

然而，此次蔣萬安和新加坡進行外交活動，被議員揭露失蹤進行秘密外交，雖副市長李四川為其緩頰，對外宣稱「應該是見見老朋友吧！」，但今年四月，侯友宜同樣出訪新加坡，一模一樣的老朋友秘密外交模式，但侯友宜當時出訪新加坡，行程不透明、參訪不公開，城市外交到底見誰、談什麼、一點資料都沒有完全黑箱化，而根據7月6日《菱傳媒》公布六都市長施政滿意度民調，新北市長侯友宜倒數第一名，其不滿意度都高於滿意度，也有民調顯示，若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，國民黨總統參選人侯友宜將跌破15％「防磚線」並落居老四，蔣萬安更需以此為警訊。

最後，政治人物的行為會隨透明程度而改變，蔣萬安訪新加坡失蹤拜訪老朋友，其正在模仿侯友宜黑箱外交的模式，在民意支持上的挫敗可能也會重複，故秘密外交萬萬不可成為民主國家常態！

（民進黨全國黨代表）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書