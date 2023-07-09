自由開講》 蔣萬安出訪新加坡搞失蹤？ 學侯友宜搞秘密外交？！

◎張天泰

近期，台北市長蔣萬安結束4天3夜新加坡考察之旅，針對他首度出訪的表現，國民黨議員稱讚市政交流有成果，民進黨議員則是批評市府搞神祕，市長在新加坡期間三度失蹤，質疑有秘密外交。對此，蔣萬安依舊不鬆口，只說是去見老朋友。

一、民主國家外交公開透明的好處

民主政治強調官員對施政表現負責，讓選民手中的選票能進行有效課責，如果政治人物在進行外交時，保持公開透明原則，可以避免政治人物偷偷摸摸簽外交協定把國家賣了，或私下做政治利益交換，所以民主國家人民，必須要求政府在外交活動和相關決策時，完整揭露資訊，讓國內選民能藉此知道，這個外交議題是在討論什麼，就能判斷政府施政是否得當，未來要不要再投一票給這些參與外交活動和決策的政治人物，當政治人物知道選民清楚了解自己的外交行為成敗時，他們就會在外交活動和決策上好好的表現，即使他的目的只是為了競選連任，他也會努力用表現說服選民，以讓自己的選票極大化，所以政治人物公開透明化外交訊息，讓重要資訊讓選民知道，選民便可以知道他跟那些人士的有往來、手上握有哪些政治利益和財團財源，公開透明，除了可讓民主國家的人民知道目前國家外交的現況，更能讓選民更為適切地判斷是不是該投給那個政治人物。

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近期，台北市長蔣萬安結束4天3夜新加坡考察之旅，針對他首度出訪的表現，國民黨議員稱讚市政交流有成果，民進黨議員則是批評市府搞神祕，市長在新加坡期間三度失蹤，質疑有秘密外交。（資料照）

二、蔣在重複侯老朋友秘密外交的模式

然而，此次蔣萬安和新加坡進行外交活動，被議員揭露失蹤進行秘密外交，雖副市長李四川為其緩頰，對外宣稱「應該是見見老朋友吧！」，但今年四月，侯友宜同樣出訪新加坡，一模一樣的老朋友秘密外交模式，但侯友宜當時出訪新加坡，行程不透明、參訪不公開，城市外交到底見誰、談什麼、一點資料都沒有完全黑箱化，而根據7月6日《菱傳媒》公布六都市長施政滿意度民調，新北市長侯友宜倒數第一名，其不滿意度都高於滿意度，也有民調顯示，若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，國民黨總統參選人侯友宜將跌破15％「防磚線」並落居老四，蔣萬安更需以此為警訊。

最後，政治人物的行為會隨透明程度而改變，蔣萬安訪新加坡失蹤拜訪老朋友，其正在模仿侯友宜黑箱外交的模式，在民意支持上的挫敗可能也會重複，故秘密外交萬萬不可成為民主國家常態！

（民進黨全國黨代表）

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