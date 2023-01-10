自由開講》國民黨質疑超徵與民爭利，有沒有先問過國民黨地方市府？

顧貯拳

隨著行政院決定針對去年超徵稅收約1800億元還稅於民，平均每人可分得6000元，但此舉卻被國民黨批評是小氣。然而，最近大家卻發現國民黨執政的地方縣市政府，台北市政府在過去8年超徵稅收210億元、新北市政府去年超徵稅收約75億元、台中市超徵稅收120億。雙北市政府擁有台灣最多的公司行號，還有許多科技業、金融業總部都在雙北，地方稅收、房價均為全國之冠。

若國民黨認為行政院小氣，那地處首善之區的蔣萬安、侯友宜市長，是否應該比蘇貞昌院長更加大方？加碼給市民同樂？若做不到就請國民黨別再鬧事，給行政院正面肯定掌聲並不困難！

請繼續往下閱讀...

若國民黨認為行政院小氣，那地處首善之區的蔣萬安（中）、侯友宜市長（左）以及台中市市長盧秀燕（右），是否應該比蘇貞昌院長更加大方？（資料照）

根據經濟部統計處最新數據，雙北地區的公司數佔全國近半，公司實收資本額更超過全國一半。按照這樣的數據，雙北市政府的相關公司營利地方稅收，必然也是得天獨厚。更不用說高房價，每年光是地方稅收就足以羨煞各地方縣市政府，可曾看過雙北市府還稅於民？國民黨要指控行政院小氣之前，不看看自己執政的地方政府，這幾年不但地方政府稅收滿滿，中央定期給予的資源挹注、重大建設、前瞻預算比、中央政府機關集中等無形資產均在此，例如台南市長黃偉哲、嘉義縣副縣長劉培東近日都提到，行政院長蘇貞昌對南部地區發展、南北平衡的重視。這群國民黨人有沒有想過其他縣市的感受？若說小氣，那麼國民黨執政的縣市又該如何形容？

這次全國稅收超徵最重要的功臣，還是來自於大型企業的營利事業所得稅，根據統計前五名為台積電、陽明、萬海、長榮、國泰金。光是這五家公司就貢獻約 1,165 億元，其中護國神山台積電更是貢獻過半約550億元。有關台積電能夠提供這麼多營所稅，重點就是蔡政府執政這幾年來，在行政院、經濟部的鼎力支持下，解決半導體業的五缺問題。力積電董事長黃崇仁曾公開表示：「這六年最重要，六年前還是前朝政府執政（國民黨）時，台灣半導體還不是護國神山。」他強調，「是蔡英文對半導體產業的努力跟重視，所以他特別感謝蔡總統還有行政院的支持。」這些資訊都是新聞公開發言紀錄，半導體大廠對政府的肯定，現在不是戒嚴，企業對政府的肯定不必套招。

相反的，國民黨人這幾年來是如何羞辱台積電等半導體產業？韓國瑜更誣指台積電是民進黨黃復興黨部，藍營諸多政客甚至惡指台積電赴美叫做「掏空台灣」，誰才是真正為企業根留台灣、讓企業成為台灣繳稅大戶，真理不辯自明。

蔡英文政府及其行政院團隊這幾年為台灣企業在台發展，打下良好基礎、提供最好條件，讓台積電再三強調根留台灣就是最佳例證。台南市長黃偉哲近日也提及，行政院長蘇貞昌在國圖南館、南科3期給予協助，還有嘉義縣的嘉義科學園區落實，這些讓企業能加碼在台灣落地生根，營收也能成為全民共享的經濟果實。國民黨不但不知感激，還嫌政府小氣，手握台灣最多地方資源的國民黨政府才應該好好示範，何謂大方？先把超徵稅收拿來與市民共享吧！若做不到就給政府肯定掌聲，別成天扯台灣後腿！

（政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法