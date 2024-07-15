自由開講》中共是俄烏戰爭的推動者！

◎陳俊

北約組織近日在華府舉行的峰會上，發表一份宣言，指責中共為俄烏戰爭的「決定性推動者」，代表北約對中共態度的劇變，回顧歷史，北約直到2021年才首次在正式文件中提到中共，當時只是稱其為「體制性挑戰」，措辭相對溫和，如今，北約將中共與俄羅斯「無限制」夥伴關係以及對俄國防工業的大規模支持視為對歐洲至大西洋安全的直接威脅，不僅顯示出北約對中共的警惕，也反映出國際局勢緊張。

圖為中國國家主席習近平（右）今年5月19日在北京會見俄羅斯總統普廷。（路透社）

北約宣言的深遠影響

北約此次宣言隱含對中共施壓的意味，宣言指出中共在俄烏戰爭中所扮演的角色，並呼籲中共停止對俄羅斯的物質和政治支持，暗示著北約可能採取進一步行動，如經濟制裁來回應中共的行為，此舉對中共和歐洲之間的關係將產生深遠影響，尤其是對那些與中共有密切經濟聯繫的歐洲國家，過去一年，歐洲在與中共的關係上顯得猶豫不決，特別是一些視中共為重要市場的國家，然北約的強硬態度表明，這些國家可能需重新評估與中共的經濟和政治關係。

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北約對中共核武的擔憂

除對中共在俄烏戰爭角色的譴責，北約還對中共的核武和太空能力表達嚴重擔憂，更反映北約對中共軍事擴張的全面警惕，中共在核武和太空領域的不斷進步，使得北約不得不考慮其對全球安全架構的影響，中共在這些領域的發展，不僅挑戰現有的國際規則和秩序，也加劇國際社會對其戰略意圖的不安，北約亦呼籲國際社會共同應對中共帶來的多重挑戰，不僅須在地緣政治上保持高度警惕，也在技術和軍事領域也應對中共進行嚴密監控。

中歐關係的未來走向

北約此次強硬表態對中歐關係的未來走向將產生深遠影響，北約指出中共的行為無法不影響其利益和名聲，暗示北約可能會採取進一步措施，而對於歐洲國家來說，這也意味著他們必須在經濟利益和安全考量之間做抉擇，北約態度可能會促使歐洲國家加強內部團結，並與其他地區的國家合作，共同應對來自中共的挑戰，也將對全球政治格局產生深遠影響。

（作者為兩岸情勢研究員）

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