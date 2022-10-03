自由開講》笨蛋，問題出在經濟，侯友宜想選總統嗎？

汪潔民

朱立倫，韓國瑜，都是在任內參選總統，前者已經從紳士文質彬彬的人設變成憤怒鳥的落寞政客，後者則是從庶民領袖高聲望直接墜落成史上最強的被罷免者，這兩位都堪稱國民黨近十年最強的國民黨人氣總統候選人，最後變成政治票房毒藥，為何侯友宜在接受中國時報時，不演了，對於2024年勇於承擔總統選舉大任呢？直接對朱立倫的總統計畫Blocked Shot，蓋火鍋，是對他的老東家朱立倫不屑一顧，鄙視曾經出手幫忙的韓國瑜，還是侯友宜年紀到了非選不可呢？

「2024總統大選誰最適合代表國民黨參選？」

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這是中天新聞10月3日公布委由艾普羅民調公司調查的新北市選舉最新民調，由調查結果發現，侯友宜以高達50.2%，為最適合代表國民黨參選的比例最高，大幅碾壓朱立倫的14.2%、和韓國瑜的個位數字8.8%。這個民調一如過去各家民調機構的發現一致，侯友宜已經穩定成為國民黨最強的2024年總統大選的候選人。但是選在2022年九合一選舉不到兩個月，公布2024年總統大選強勢民調結果，就是要強調國民黨2024年總統候選人非侯友宜莫屬，十足是想透過這樣的民調鞏固國民黨的基本盤，進而測試新北市民對於侯友宜「可能棄新北市民於不顧」的民意反應，任期未滿直攻大位，或者急於破除朱立倫韓國瑜毀諾敗選魔咒，還是侯友宜已經成為中共認知，國民黨最適合挑戰台灣總統的天選之人？在柯文哲之外，加大一個保險。看看最近侯友宜和柯文哲出席北北基桃眷村文化節，大熱天兩個人穿著長袖飛行外套，熱到狂飆汗的畫面，但是令人印象深刻是雙方高度友善的互動，完全忽視無黨籍的黃珊珊和國民黨的蔣萬安。答案很清楚，雙方互相拉抬在藍營的支持度，時間恰巧就是十月一號中國共產黨國慶日。

中天新聞10月3日公布委由艾普羅民調公司調查的新北市選舉最新民調，由調查結果發現，侯友宜（中）以高達50.2%，為最適合代表國民黨參選的比例最高，大幅碾壓朱立倫的14.2%、和韓國瑜的個位數字8.8%。（資料照）

朱立倫任期未結束，跑去選總統，可以被解釋必須換柱，韓國瑜才當不到一年高雄市長就去選總統可以說是誤判情勢，驕傲自大。但韓國瑜在選高雄市長前接受黃光芹訪問，至少還裝模作樣說選上市長絕不選總統，但是侯友宜在九月六號從在中國時報的訪談中被問到是否承擔2024的總統大選責任時，就直接明確表態《承擔責任》。

侯友宜毫不忌憚，直接表態對2024選總統？誰給他這個態度？

在侯友宜選總統的專訪的一段內容，中國時報記者特別加上侯友宜的表情《沒有迴避，語氣堅定》說：『勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗』。」，這樣的直白說法，完全吃定新北市民就是不會抗拒，說白了，就是侯友宜透過2022選舉，讓新北市民明明知道，我當選後半年，就要棄新北市於不顧，完成「天選之人」的任務，競選2024的總統大選，而且有自信可以高票當選，這種完全鄙視新北市民的態度，絕對非朱立倫韓國瑜可以比擬。

為了讓侯友宜放心大膽的宣布選完新北市長就直攻總統的信心，民調還有個提問「您認為侯友宜會不會參選2024總統大選」，結果只有28.3%的受訪者認為侯友宜「不會」選後直攻總統，就是要給足侯友宜信心，問題是中時是反應民意，反應侯友宜的企圖心，還是中共的期盼呢？

看看《中評社》怎麼說呢？

中評社在九月七號撰文，直言除非未來國民黨黨內能出現一股挺侯勢力，或是握有黨機器的朱立倫願意「讓」、為侯開綠燈，否則現在坐穩新北市後再爭取提名，對侯友宜而言很可能才是相對有利的局面。最後總結，侯友宜若有意出戰2024，挑戰與機遇將同時存在，「就看侯友宜如何取捨」。

答案不是呼之欲出了嗎？！

朱立倫太弱，韓國瑜不行，除了柯文哲，侯友宜絕對是「是被肯定的大黑馬」，拿下新北市長的目的，無關新北市民，絕對是要坐穩國民黨第一大諸侯，威逼黨中央。接下來特定媒體要做的，就是持續發布侯友宜和賴清德民調互有勝負！

新北市民真的會吞得下嗎？

林佳龍民進黨新北市長參選人十月二日舉辦「百工百業挺林佳龍後援會」成立大會，在36度高溫下，群眾熱情滿滿，林錫耀更對侯友宜直接要求，從十月以來，新北市完全不准林佳龍選前之夜的造勢場地的申請，這位號稱要贏對手三十四十萬票的侯友宜，為何不敢開放林佳龍選前之夜的場地?

更可笑的是，侯友宜在公開場合竟然呼籲支持他的人，不要重演2014年朱立倫只慘勝游錫堃兩萬票的事件發生，從四十萬票的豪邁到可能只贏兩萬票或者真實的狀況是侯友宜已經選情告急，現在看民調刺激侯友宜，一定要表態直攻總統，這是什麼荒謬的場景。

笨蛋，問題是經濟，不是媒體公關置入，從恩恩事件，新北市經濟力在六都倒數第一名，垃圾山整建沒有清垃圾，市民滿意度下滑，路上行人被新北市警察無差別毆打，警大新聞稿造假，房價飆升，板橋社宅以91萬高價當豪宅賣，侯友宜每天說好好做事，其實是無法掩蓋新北市這12年，除了房價高升，建商樂園外，事實上是幾乎乏善可陳的新北市政。

考驗才開始！還贏對手四十萬票嗎！

笑死！

（資深媒體人）

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