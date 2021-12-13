自由開講》「四大公投」不同意！台灣再次自我確認！

陳慶坤

「中國國民黨」主導的四大公投，隨著新北侯友宜、台中盧秀燕、宜蘭林姿妙等首長，選擇在群眾拚場故意缺席來看，已然已經進入強驽之末。唯一還在垂死掙扎的「反萊豬」，也逐漸經不起科學辯證與事實的檢驗。

然「反萊豬」是國共兩黨共同操作的認知作戰，是必然要贏的企圖。只是，當要贏得「謊言」勝利的叵測之心逐漸升高時，就更凸顯國共兩黨「反萊豬」即「反美」陽謀。筆者所居住的信義區虎林街菜市場昨天現場的經驗，國民黨立委費鴻泰發動年輕工讀生掃街時，依然主打「反萊豬」呼口號；但非常意外的，旁邊民眾竟然有一些人以「都是恁底講的」（台語）加以反制！可見真理越辯越明，台灣人已非吳下阿蒙！

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「四大公投」國民黨缺乏有力的黨中央議題整合，提案內容不但南轅北轍，彼此理念矛盾還包藏禍心！如萊豬與萊牛不是自我否定嗎？且這不只是國內因素，更連帶牽動國際效應的成份，國民黨繼續洗腦台灣人如何自圓其說。蔣介石過去反共，現在黨國餘孽親共，其企圖不是昭然若揭嗎？難怪已有藍營網紅公開點名，「公投一項不過，朱立倫下台；兩項不過，國民黨關門」，預測窮途末路溢於言表！

尤其，在台灣要競逐政治大位，從蔣介石至今，沒有人不考慮美國因素，即使2020年選總統的韓國瑜，迫不及待的訪問港澳中聯辦，其結果、下場當然不言可喻！朱立倫主席「目睭去予蜊仔肉糊著」嗎？還是中中國共產黨的符咒不醒？

其次，從這個角度看公投，當美國、捷克、法國、波羅的海等國家及歐洲議會的國會議員接連訪問台灣；法國、瑞士、荷蘭、愛爾蘭及歐洲議會等也紛紛通過友台議案，顯示國際社會支持台灣的力量日益增強，形成一股趨勢展現對台灣的支持之時，國民黨卻與時勢脫節，引中共滅台？顯然中國國民黨自陷困境，被台灣人「掃地出門」是早晚的事。

因此，昨天蔡英文總統表示，中國對台灣壓力愈來愈大，如果沒過公投這關卡，台灣將回到中國國民黨執政時代被鎖在中國的困境，她呼籲「台灣隊站出來，民主更有力」。誠是擲地有聲「抗中保台」的台灣總統！

昨天蔡英文總統表示，中國對台灣壓力愈來愈大，如果沒過公投這關卡，台灣將回到中國國民黨執政時代被鎖在中國的困境，她呼籲「台灣隊站出來，民主更有力」。（路透社／資料照）



台灣要向國際社會展現台灣要與民主陣營站一起的決心，不要聽信意欲併吞台灣國共兩黨的謊言；為著咱ㄟ台灣，四大公投「不同意」是台灣人的再次自我確認！台灣人要對國共兩黨說「不」，就是憑著手中握有的這一張選票的武器！



（大學助理教授）



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