自由開講》關鍵時刻踴躍投票，以「四不同意」護台、保台！

林正二

由於民進黨最近一個月才全力動員，公投情勢仍未扭轉很多，除了同意反萊豬公投仍居多數外，其他三項亦無必勝把握。

由於民進黨最近一個月才全力動員，公投情勢仍未扭轉很多，除了同意反萊豬公投仍居多數外，其他三項亦無必勝把握。（翻攝副總統賴清德臉書）

此次公投攸關台灣未來的電力供應、綠能與經濟發展，以及國際貿易與外交擴展，如四項公投都通過，將嚴重影響台灣未來的前途。其中以反萊豬影響最鉅！

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根據芝加哥全球事務委員會今年8月26日的民調顯示，52%的受訪者贊成派遣美軍防衛台灣，69%支持美國承認台灣為獨立國家，65%支持台灣加入國際組織。反之，美國智庫「皮尤研究中心」今年6月30日民調顯示，美國等全球17個先進國家，平均69%受訪者對中國持負面看法。

值此越來越多美國人民挺台反中之際，台灣如通過反萊豬進口公投，美國人將會覺得台灣人民不可思議，他們三億五千萬人以及全世界1百多個進口萊豬的國家幾十億人民，吃了那麼多年萊豬，都沒健康問題，為何國人不相信科學數據，在國民黨以不實資訊煽動下，竟然認為符合國際法典食品協會安全劑量的美萊豬有毒！

馬英九、朱立倫、江啟臣等人在美國留學工作，吃萊豬、萊牛多年，萊牛進口台灣8年，都沒健康問題，為何進口數量比萊牛少很多的萊豬就會影響健康？萊豬跟萊牛都是同樣的安全劑量，顯然藍營是要藉由萊豬等公投，削弱人民對民進黨的信賴，進而獲得政治利益。

此外，國民黨也擬透過反萊豬公投的通過，讓台灣「遠美親中」，期能藉由「聯中制台」力量的擴大，增強該黨的政治籌碼，以配合中國越來越強烈的對台武嚇，假藉和平面貌，贏得202四總統大選。因此，如國民黨再度執政，在兩岸九二「一中」共識下，美國護台的力量將大為減弱，在台灣經濟越發仰靠中國時，被中共以「一國兩制」統一，失去台灣的主權與自由民主。

在政府全力擴展國際貿易與外交空間的時候，既然萊豬不影響健康，國人應理性地為台灣整體國家發展著想，抵制反美萊豬進口公投，以期台灣能配合美國等民主陣營，藉由經貿的向外擴展，在經濟、國防與外交上，全方位地建構更堅實的「抗中保台」防護網，確保國人自由民主的生活。

四項公投時間快到了，請愛台灣的國人，現在開始一人拉四票，12月18日關鍵時刻大家踴躍投票，以四個不同意，讓反萊豬等四項公投無法過關，以護衛台灣的經貿發展、全民利益與民主自由。

（退休駐美外交人員）

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