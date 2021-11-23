自由開講》探索核廢料處置的荒謬論點

陳逸南

依11月23日自由時報「馬批不懂核廢 侯回擊：我非常了解」報導，馬前總統22日出席「用過核燃料處理論壇」致詞時提及「核四廠興建時就有完整規劃，低階核廢在貢寮山上挖了一個大山洞，可容納兩萬桶低階核廢料，使用40年；至於高階核廢使用美國的處理方式，先存放在核電廠水池中大概15五年，再放到乾式儲存槽25年，一共40年。」

又指出，「目前在核能技術日新月異進展下，國際間對核廢處理早已從如何儲存，進展到回收再利用的階段，甚至無需再製就能使用核廢，新北與宜蘭兩位地方首長的疑慮其實可以放下。」

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前總統馬英九（右）22日出席「用過核燃料管理論壇」時表示，核廢料的議題各方關注，也是反核人士攻擊的焦點，不斷被泛政治化，新北市、宜蘭縣地方首長就是不了解核廢處理過程，而反對重啟核四，令人遺憾。左為重啟核四公投領銜人黃士修。（中央社）

前述馬前總統的論點有探討之必要，低階（低放射性）核廢料包括核電廠員工使用過的工作服、手套等。高階（高放射性）核廢料為使用過的核燃料棒。低階、高階核廢料的處理、最終處置方式完全不同，不容混淆。

有關高階核廢料，《新型核能技術—概念、應用與前景》周志偉編著，第80~81頁指出，為了防止核擴散，到目前為止美國核電廠的燃料循環技術一直堅持「一次通過」的技術路線，就是對從核電廠反應爐取出的使用過的燃料棒（高階核廢料），不再進行分離和回收重金屬的後處理，而是經過適當長的冷卻後，用特殊的容器整體封裝後，再進行地質深埋處置。美國曾經提出建造猶卡山（Yucca Mountain）高階核廢料的最終處置場，結果失敗。

我們了解，「MOX燃料循環」是目前法國、日本等一些核電廠中嘗試採用的一種核燃料循環技術，就是把用過的低富集鈾燃料從核電廠反應爐取出，經冷卻一段時間後進行一次後處理，除去裂變產物和次要錒系元素並回收易裂變材料和可轉換材料，並將分離出的鈽（Pu）和鈾（U）重新送回燃料加工廠，製成MOX燃料。

平心而論，馬前總統所稱「回收再利用」、「無需再製就能使用核廢」等技術。此種技術在台灣核電廠無法適用，因為核一、核二、核三、核四（未啟用） 核電廠的燃料循環技術採用美國式「一次通過」的技術路線，而不是法國式「MOX燃料循環」技術，其理甚明。

又馬前總統指稱「高階核廢使用美國的處理方式，先存放在核電廠水池中大概15年，再放到乾式儲存槽25年，一共40年。」那以後高階核廢料的最終處置，例如地質深埋處置，需要人口極稀，雨量極稀，無地震等條件，要到台灣那裡找這種地方呢？除非把使用過的核燃料棒送到中國戈壁沙漠貯放，或者成為中國製造核武器，例如鈽彈的原料，你同意嗎？

（仲裁人）

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