自由開講》反萊豬「無關政治」是為健康嗎？

陳慶坤

四大公投案將於下月投票，副總統賴清德昨天到台東宣傳「四個不同意、台灣更有力」，呼籲民眾投下不同意票；同一時間，屬於「中國」的國民黨主席朱立倫也在台東強調，四大公投題目與政治都無直接關係，都是關乎百姓問題。試問反萊豬「無關政治」是為健康嗎？台美貿易關係不是政治問題？

四大公投案將於下月投票，副總統賴清德（中）昨天到台東宣傳「四個不同意、台灣更有力」，呼籲民眾投下不同意票。（中央社）

萊克多巴胺在台灣前前後後吵了17年，歷經國、民兩黨的政治角力，事實證明，美豬、美牛是民生問題，更是政治問題，殆無疑義。馬英九曾稱，開放瘦肉精美牛是為了恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，以加入跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）。

請繼續往下閱讀...

馬英九政府於2009年10月22日與美國簽定「台灣美國牛肉議定書」，宣布30月齡以下的美國帶骨牛肉、內臟、絞肉開放進口。由於當時美國尚未脫離狂牛症風暴，消息一出引發民意強烈反彈。2010年1月《食品衛生管理法》修正通過，但由於本次修法牴觸前一年才簽訂的「台灣美國牛肉議定書」，美國在台協會台北辦事處特別發表聲明：這將使台灣未來很難與美國擴展經貿關係。

2012年7月5日第35屆國際食品法典委員會（CAC）大會通過訂定瘦肉精標準，萊克多巴胺殘留容許量為，豬牛的肌肉及脂肪是10ppb、肝臟為40ppb、腎臟為90ppb。本來禁用，後來開放的亞洲國家，包括南韓、日本、新加坡等等；尤其南韓爭議最大，期間雖有民眾激烈的抗議，最後還是全面開放。

在台灣對馬英九政府的抗爭，隨著國際食品法通過訂定瘦肉精標準，民進黨對此表示退讓，同意採用國際標準，不再堅持「零檢出」，才讓抗爭畫下句點。2012年7月25日，立法院臨時會通過《修正食品衛生管理法》，附帶牛豬分離、排除內臟等條件，三讀通過，正式開放含萊克多巴胺的美牛進口。也為馬英九政府與美國簽定「台灣美國牛肉議定書」解套。

事實上，馬英九政府承諾美方先開放美牛，再開放美豬；但是對萊豬進口的問題拖到馬政府執政的後期，都沒解決。2016年蔡英文政府接手之後，因為這個遲而未解懸案，美台雙方的投資貿易架構協定（TIFA）只開過一次會，就停頓了將近五年。2020年5月20日蔡英文總統連任就職典禮之後的第二天，美國在台協會的主席就直接向蔡總統提出這個經年的懸案，可見美方對開放這個問題的堅持。

因此，美國紐約市大學經濟系教授周鉅原認為，萊豬進口的問題就是「誠信問題」。這也是2020年8月蔡總統下定決心，開放符合安全標準的美豬可以進口的基本前提。這個勇敢的決定，將阻擋兩國之間的談判路障因此獲得解開，並分別著手進行五年來第一次TIFA談判，開啟台美各項貿易交涉的新時代來臨！

國民黨主席朱立倫日前在台東強調，四大公投題目與政治都無直接關係，都是關乎百姓問題。試問反萊豬「無關政治」是為健康嗎？台美貿易關係不是政治問題？（中央社）

更何況，台灣美牛也已經吃了好幾年，有人因此中毒嗎？萊豬包括美國人自己，甚至韓國、日本有因此中毒的案例發生嗎？與此對比，中國的武漢肺炎肆虐全球，死亡人數已超過514萬人，台灣有848人死亡，中國國民黨有為著「關乎百姓問題」譴責中國嗎？

在紅色中國併吞台灣囂塵上，武力攻打台灣甚危機日亟之際，台灣需不需要美國的支持？萊豬真的「無關政治」只是為健康嗎？相信愛台灣的有志之士，絕對可以明辨此一關鍵的利弊得失，洞悉中國國民黨所圖為何？

（大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法