自由開講》退將于北辰打臉朱立倫

鄧鴻源

日前朱立倫說，凡是抗中保台的都要罷免，國共要在九二共識上求同尊異。

退將于北辰打臉說，爭來的和平才是真的和平，跪來的和平是假和平。以前國共和談不就是如此嗎？後來連和談代表的上將張治中，到了北平後都變節投降了，結果國民黨就兵敗如山倒，狼狽逃亡到台灣。

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國民黨主席朱立倫（左）與退將于北辰（右）。（報社合成／中央社／資料照）

朱某人將抗共解釋為抗中，可見此人也是糊塗蛋一個，畢竟中共不代表中國，因為他們沒有民主選舉，合法基礎薄弱。如果共產黨是共匪，國民黨就是國匪，匪對匪都不講道義，只有勾心鬥角，為何要將台灣人牽扯進去？

老蔣與老毛都想當皇帝，是中國人民苦難的根源，為何有四千年文化的中國，始終無法誕生出一位華盛頓，永遠只能在成王敗寇的歷史中輪迴，跳不出死胡同？

朱立倫可還記得，當時「中壢事件」爆發還是建中高一生的你，看到國民黨的腐敗，曾發表文章對此事件提出嚴厲批判，差點被教官記過，難道忘了嗎？

（大學教授）

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