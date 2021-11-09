自由開講》公投同意票？不要當台灣前進的豬隊友

李尚謙

鼓吹在年底四大公投案投下同意票的政黨，無論是四個都同意的中國國民黨，三個要同意的時代力量，以及兩好兩壞的民眾黨，此時此刻這些在野黨不就是站在台灣與民主國際結盟的對立面嗎？

舉例來說，在中國國民黨成功操作報復性罷免過後可以看見公投論述上只有抹黑，全然置台灣經貿前途於不顧。再者，配合中共在地協力者從內、外部的系統性破壞，撕裂整個台灣社會並使台灣靠攏中國、疏遠美國。

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公投同意票？不要當台灣前進的豬隊友！

圖為國民黨主席朱立倫（左二）至金門宣講公投議題主張。（資料照）

此外，從《美麗島電子報》甫公布的十月份國政民調反映出蔡蘇體制對人民滿意度是逐步回升的態勢，其中蔡英文總統的支持度達到53.7%，行政院長蘇貞昌相比上個月增加的滿意度大於不滿意0.8個百分點。這即造就藍營若想挽回政治聲勢，勢必得加速製造人民對執政黨的信任破口，因此本次公投戰場可說是圖謀政黨利益的絕佳機會。

筆者最後想提醒的是，全國性公民投票放諸先進民主國家從來都不只是聚焦單項民生議題、政策制度的同意與否，反而多為追尋國家認同、國族再建構的價值觀選擇。

舉例來說，2004年由陳水扁前總統提案的「對等談判」，或在2008年時任民進黨主席的游錫堃提出的「台灣入聯合國」，以及2018年由紀政女士領銜的「東奧正名」案都與獨立公投的世界潮流接軌，特別是2021年的每一項案子背後都牽涉到台美日經貿是否能進一步穩固，在在與人民生活福祉密切相關。

站出來，以國民黨為反指標投下不同意票，清楚警示欲透過公投來顛覆台灣民主價值的邪惡企圖，捍衛公民權，並發揮一己之力幫助台灣繼續勇敢、大步地邁向民主大聯盟。

（作者為台南市民，台灣基進政經私塾學員）

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