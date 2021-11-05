自由開講》國民黨正在師法中共以「亂」致勝？！

陳慶坤

「反萊豬」等四項公投案十二月十八日登場，府院黨由副總統賴清德、行政院長蘇貞昌率行政團隊下鄉宣導「四個不同意，台灣更有力」。賴副提醒「台灣要繼續向前行，還是要倒退嚕？」呼籲不能讓政治操作影響下一代；蘇揆則痛批「國民黨沒步，只會來亂」。

「反萊豬」等四項公投案十二月十八日登場，府院黨由副總統賴清德、行政院長蘇貞昌（中）率行政團隊下鄉宣導「四個不同意，台灣更有力」。（資料照）

以「四個不同意，台灣更有力」作為反制國民黨四項公投案，功夫可能只做對一半？因為「亂」從何來？概括而言國民黨是真的來亂的，蘇貞昌說「國民黨沒步，只會來亂」只說對了一半，國民黨不是沒有「步」，「亂」才是它奪取政權的戰術。

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筆者曾投書〈中國國民黨「共產黨化」！？〉即是長期觀察的結果。中國國民黨正師法中共那一套「亂中取勝」的法寶，或許軍師早已駐進中央黨部指點迷津？「亂中取勝」是目前對抗民進黨的最佳戰略武器？

從歷史上來看「國共內戰」，毛澤東趁日本侵華，蔣介石國軍拼死抵抗之機，以「七分發展，二分應付國民黨，一分抗日」乘「亂」趁火打劫。到1945年二戰結束國民黨「自慰」抗日勝利，然國民政府虛弱、民生凋敝之際，中共拒絕談判組成聯合政府並挑起內戰，其結果是中共1949年「亂中取勝」建政。

眼前活生生的例子是，中共頒佈《逃犯條例修訂草案》，趁亂接收香港。其亂中取勝之道是「放毒」，王岐山用細菌病毒造成混亂，在世界忙於防制武漢肺炎無暇他顧之時，香港「反送中」之亂成為中共的囊中之物。歷史血跡斑斑，共產黨目前從來沒有失手過，他們的祖師爺蘇聯列寧也是亂中取勝竊取俄羅斯政權！

因此，在台灣複製如此戰術、戰略的建構不是不可能。機關算盡的國共兩黨，以解放軍軍機日夜擾台，馬英九「首戰即終戰」，國共「攻台」？風聲鶴唳震驚國際，對台灣內部形成壓力；然後國民黨從立法院鬧到地方，無時不刻打擊政府威信。四大公投、倒閣製造亂象即是製造社會混亂藉機復辟的戰術，更為中共統一台灣的前置作業鋪路。

國民黨從立法院鬧到地方，無時不刻打擊政府威信。四大公投、倒閣製造亂象即是製造社會混亂藉機復辟的戰術，更為中共統一台灣的前置作業鋪路。（資料照）

一代不如一代的黨國餘孽，或許連作夢都不會夢到有這麼一天；若是政黨輪替，無論怎麼「倫」都不會輪到他們的時候應該怎麼辦？既不願本土化，卻寄望消滅他們的共產黨老大哥？因此在台灣國民黨唯一可以做的就是「亂」，「戰鬥藍」就成為「亂鬥藍」。

中國官媒還造謠台灣民眾害怕戰爭正在搶購民生物質；此時台灣正在討論中國第一波攻擊，台灣會有多少人傷亡？即使台灣社會外弛內張，經濟依然持續成長、社會活動熱絡，台灣人相對冷靜亦引起國際注意，事實是共產黨武統台灣喊了70年，大家心知肚明，台灣人沒有中計自「亂」陣腳！可見中共旨在製造戰爭氣氛來引發台灣人的恐慌，做球給國民黨製造台灣社會混亂，才可以亂中取勝！

「反萊豬」等四項公投案，除了府院黨需要向社會大眾說明之外，民進黨更應思考國民黨其核心戰略問題，提出防制之道；在國民黨四處製造亂象之時，台灣人惟有不要「自亂陣腳」才是戳破國共兩黨的陽謀之道。

（大學助理教授）

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