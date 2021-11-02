自由開講》四個公投逼迫台灣投降

游森琳

中國與世界各自由民主國家為敵，天下圍「中」已成為國際趨勢，所以中共併吞台灣日益心急，「統一台灣」手段已無所不用其極，除文攻武嚇之外，買台、騙台也成為中共謀台選項，現在又指使國民黨提出四個公投的伎倆，作為亂台、倒台的前置作業，逼迫台灣投降遂行完成「祖國統一大業」的目的！

國民黨提四個公投最大的目的是讓台灣的政治、經濟崩潰，社會大亂，逼迫台灣投降，然後引中共入台接收，朱立倫無法當中華民國總統，做做台灣特首也能像施琅一樣名留青史！（資料照）

一、重啟核四議題：表面上國民黨假借為了「台灣缺電危機」的經濟議題，包裝毀台、滅台的陰謀，核四廠已廢置二十幾年的拼裝老建築，一旦「重啟」則生靈塗炭、禍害萬年，福島、車諾比事件殷鑑不遠，何況核廢料存放的大問題，又如何解決？

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二 、 藻礁三接議題：國民黨假「保護藻礁」的虛情假意，行阻斷台灣「環保發電」的陰謀，如台灣人被國民黨蠱惑，藻礁公投過關，台灣為了充分供電，勢必「重啟核四」與「加重中火炭發電」，污染台灣、讓台灣的「綠能發電」與「無核家園」的理想遙遙無期，是國民黨最大目的！

三、美豬進口議題：朱立倫假借「保護國民健康」為由，將美豬汙衊為「毒豬」，美豬的萊劑安全劑量世界各先進國家都有一定的含量標準，何況台灣已吃「萊牛」十幾年，而現今並未有進口「萊豬」的紀錄，朱立倫居心叵測，目的是要台灣人「親中仇美」，阻止台灣加入國際貿易組織，經濟貿易非依賴中國不可的邪惡計畫！

四、公投綁大選議題：2018年地方選舉，由於公投綁大選，選舉的情況只一個「亂」字可形容，國民黨獲得大勝，國民黨食髓知味，阻止「人與事」的選舉應分開處理的原則，硬將公投與大選綁在一起，公投綁大選就是要台灣政治大亂！

國民黨提四個公投最大的目的是讓台灣的政治、經濟崩潰，社會大亂，逼迫台灣投降，然後引中共入台接收，朱立倫無法當中華民國總統，做做台灣特首也能像施琅一樣名留青史！

（台灣活力旺企業協會理事）

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