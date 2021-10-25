自由開講》重回執政？反民進黨？藍營目的沒那麼簡單？！

蘇一如

觀察了國民黨這一陣子以來的行事不像是為了要執政或反民進黨那麼簡單而已。

國民黨主席朱立倫。（資料照）

國民黨現在的行事似乎為了讓台灣爛掉，以便像吳三桂一樣可以領清兵（北京）入關（佔台）。他們要的也不多，只要像吳三桂一樣當個藩王就好。此處我不談意識形態也不談藍綠惡鬥，以免陷入有理說不清的困境。此處純粹以最簡單的邏輯看國民黨行事。

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1、反萊豬：台灣有美牛有萊牛也有美豬，但就是沒有萊豬。國民黨不反對可能看得到買得到的萊牛，而反根本不會在台灣出現的萊豬（沒有進口商進口），所以反萊豬根本就是假議題。台灣政府若明文規定反萊豬，表現出不願遵守國際標準與規範，就無法加入CPTPP，也難跟美國談BTA。

蔡政府自今年元旦起開放美國萊豬可進口，根據豬肉儀表板網站顯示，累計到9月23日仍無任何萊豬進口。（立委王定宇臉書）

2、反日本福島食物：政府本來就會檢驗是否輻射殘留，退一萬步來說就算不相信政府檢驗數據，人民本來就有不買的自由，只要標示清楚就行。日本對台灣情義相挺，反日本福島食物只是讓日本徒增對台灣人的反感而已。

3、駡防疫：從去年疫情開始到目前為止的結果論，衡諸各國，台灣至少有90分，卻一直講的像是0分。姑且不論台灣防疫的成績，畢竟政治的意識形態多少影響了對防疫成績的主觀認定。但台灣自主開發的高端疫苗，WHO已贊助大規模三期試驗，歐盟也核準三期試驗了，國民黨仍一貫掣肘。世界上有哪一個國家的反對黨是一直反對自主研發疫苗一直唱衰自己國家研發成果的?只因為我們自己研發的成果，象徵我們有能力保護自己，同時可以出口幫助別的國家。

台灣自主開發的高端疫苗。（南市衛生局提供）

誠摯希望國人看得懂國民黨的行事目的何在。

（科技業退休主管）

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