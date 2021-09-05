自由開講》高端疫苗與台灣意識

看看親中的國民黨搶著要進中國疫苗，卻想方設法去搞爛國產疫苗就明白，台灣疫苗研發成功是國民黨和中國最不樂見的，藍營在國產疫苗還沒開打前，便不斷唱衰抹黑國產疫苗，全世界只有台灣，疫苗被搞得這麼政治。（資料照）

朱孟庠

願意支持國產疫苗是台灣意識的展現，還是病態的民族主義情緒？

日前民調專家游盈隆以其民調數字提出願意施打高端疫苗的人數低做結論：「為什麼蔡總統主導的疫苗政策這麼不受社會歡迎？不被人民擁抱？因為犯了兩個明顯錯誤：一是嚴重低估人民的智慧；二是濫用病態的愛國主義。台灣人能理性思辨，有獨立思考判斷的能力，毋庸置疑；強將施打高端疫苗和台灣價值或國力扯在一起，無異鼓吹一種病態的民族主義情緒，最終反而傷害台灣認同，是十分愚蠢荒唐的行徑。」游盈隆的結論武斷？其實第六輪高端疫苗施打的報到率有86.53%，只比莫德納的9成少一點，再說施打意願低一點，難道不是藍營抹黑數月的結果？

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高端出現施打後有六起死亡例，究竟是否與施打疫苗相關，該停打嗎？專家學者應已研議過。陸之駿，朋友們都稱他小陸，也是二十三日打的，遺憾！二十四日猝死；他曾在臉書上表示支持國產疫苗：「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』—用少數人的犧牲，換取多數人的平安。」悲壯之語，言猶在耳，竟撒手人寰。也因此個人一貫表態支持高端的言論受到挑戰，甚至被笑為是傻獨的義和團式作風，其中一位自稱自己是生技老董的女士嘲弄：「打了高端台灣就獨立了嗎？蔡政府就改國號了嗎？」更批判「從扁政府以來辛苦發展的生技業，被搞壞了。」少數獨派為何也和藍營口徑一致？

高端疫苗不良反應與死亡人數都較其他疫苗低

數據會說話，各個疫苗施打後不都有死亡的個案？事實據日前統計75萬2484人打完高端，就數據分析，專家稱目前高端在全部疫苗中死亡率僅0.0009%最低（是AZ0.009%的10分之1），且不良反應僅0.01%最少（是AZ0.08%的8分之1）。且死亡幾人恐有多重慢性疾病。如果大家認為高端施打的天數、劑數少，不足以作為研究基礎，那麼又何必急著批判，請給國產疫苗一點時間。

我可以打AZ，但我選擇了高端；我也可以和小妹一樣，去登記施打殘劑，而打到了默德納，但我還是等高端；高端開打第一天八月二十三日，我欣然前往，將其視之為榮耀，第一時間打了國產疫苗，見證歷史，未來我能驕傲的說：我打高端！這其中除了愛國心外， 我們也都相信蛋白質為底的疫苗副作用最低，幾個朋友也表示施打後狀況很好，沒有什麼異常，毫無感覺。

支持國產疫苗，絕不是沒有理性的愛國主義

扶持國產疫苗，關乎台灣國力發展，蔡總統以政治動作力挺國產疫苗，當日本媒體報導：「台灣總統、副總統施打國產疫苗，日本政治人物應該學習。」這對內、對外都是政治宣傳。疫苗已成為國際戰力資源的角力，連日本、韓國、印度等也一改疫苗代工的角色，研發生產自己的疫苗。難道台灣人不該全力支持？

也有臉友笑：「用生命換台灣外交顏面？」高端疫苗目前為止雖未完成三期臨床試驗，但若總統、副總統都打了，就是對專家、國產疫苗有信心，他們當然不會把沒有保護力的不良疫苗打進自己的身體。我有意識形態上的自覺，願意以行動力展現我的台獨立場而支持國產疫苗，這絕不是沒有理性的盲目。

力挺台灣生技醫療是台灣認同的展現

台灣人在戒嚴時期，因為恐懼政治黑牢，父母大多不願孩子就讀與思想相關的社會科學領域如歷史、法律、政治等，優秀知識菁英第一志願就是當醫生，這也是今日台灣醫學各領域發達的原因之一，故我對台灣生技充滿信心。疫苗既然是戰略物資，高端疫苗能讓台灣不求於人，不受制於他國，更能行銷給需要幫助的國家，為台灣爭取友誼，支持高端當然是愛國的表現。

看看親中的國民黨搶著要進中國疫苗，卻想方設法去搞爛國產疫苗就明白，台灣疫苗研發成功是國民黨和中國最不樂見的，藍營在國產疫苗還沒開打前，便不斷唱衰抹黑國產疫苗，全世界只有台灣，疫苗被搞得這麼政治。也正因為台灣這些內鬼如此，所以身為台灣人，更想以行動支持國產疫苗。難道台灣的高端會輸給中國的科興？何況棘蛋白之原始生物材料是跟美國國衛院的合作，未來相信一定能夠拿到藥證。挺國產疫苗者是對台灣生技醫學有信心，這當然是台灣意識的展現。

（李登輝民主協會顧問）

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