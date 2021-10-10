自由開講》身為外省第三代，吳崢很有台灣心！

鄧鴻源

中廣董事長趙少康3日痛批歷史課本「去中國化」，民進黨政府讓孩子們成為「失根的一代」。對此，台北市議員林亮君的特助吳崢表示，「失根的一代」已是過去式，不會是未來式，祖父母的鄉愁不必是他的鄉愁，他的家鄉就是台灣。

吳崢是外省第三代，台大政治系肄業，因在太陽花學運中擔任媒體組組長而廣為人所知，後來擔任時代力量立委林昶佐之助理與發言人。2018年參選松山信義區台北市議員，他僅以540票的些微差距落敗，是台灣政界的明日之星。

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圖為2018年參選松山信義區台北市議員的吳崢，現為台北市議員林亮君的特助。（吳崢臉書）

他從小在家人的影響下，政治立場一度傾向國民黨，但是自2008年野草莓運動開始關心台灣選舉，認為「台灣的問題在於國民黨的黨國體制與裙帶資本主義」。當吳崢向父親表示，自己支持野草莓運動時，家裡緊急召開家庭會議，此為吳崢與其家人在政治立場上分道揚鑣的起點。

之後，吳崢對台灣的民主化與近代政治發展產生興趣，除了閱讀二二八事件、白色恐怖、陳文成、拉法葉、江南案、林宅血案等歷史資料，發現國民黨的陰暗面，觸發他知識份子的良知，於是開始參與社會運動，在2014年3月18日參加佔領立法院的行動，適時阻止國民黨即將強行通過的黑箱服貿，否則今天台灣將去了了。

日前吳崢在臉書發文表示，他的祖父母輩是「失根的一代」，在年少時離開熟悉的家鄉，跟著國民黨漂流到台灣，從回不了故鄉到「曾經的故鄉」也消失了，變成時代夾縫中的一群人。但幸運的，他們的鄉愁不必是他的鄉愁，他永遠無法體會當年祖父母輩每逢清明時無墓可掃，會是怎樣的孤寂和惆悵，也慶幸自己不會體會到如此情懷，因為台灣就是他的祖國。

他表示，「失根」在台灣只會是過去式，不是未來式。台灣是包容的土地，年輕一代在這裡出生，在這裡長大，台灣人的根扎進土地，要讓頂上的枝葉更繁榮。為何外省第二代的趙某人，始終無法參透？難道他喜歡目前中國的社會嗎？為何不移民過去？

吳崢曾引述金鐘獎得主炎亞綸得獎感言說：「我（們）生長在一個讓思想可以自由奔放的地方，我（們）相信我們有無比光明的前途，加油！」不知趙某人與其他國民黨人聽見了沒？

（大學教授）

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