自由開講》國民黨主席趨統的路徑，恐將傷害台灣安全

邱志偉

國民黨主席在本月25日落幕，這場黨主席之爭過程，其實不單只是台灣最大在野黨的選舉，更牽動了整個台灣未來在對中國戰略的路徑走向。美國、澳洲、日本和印度此時也舉行了四方會談，印太地區的重要領袖的對話，是印太國家面對中國風顯的一個重要對話，台灣的最大在野黨選舉，必定會影響這些國家看待台灣的態度。同一時刻，還有日本自民黨揆、德國總理的改選，中國議題也都是這些國家聚焦的重點，假若國民黨趨統路徑更為清晰，未來台灣在印太國家的角色將備受考驗。

國民黨主席在本月25日落幕，這場黨主席之爭過程，其實不單只是台灣最大在野黨的選舉，更牽動了整個台灣未來在對中國戰略的路徑走向。圖為新任國民黨主席朱立倫。（資料照）

美中關係的複雜詭譎，國民黨對中扈從，台灣安全不利

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歷時三年的孟晚舟案落幕，「華為公主」孟晚舟在紐約布魯克林聯邦法院視訊會議與檢方達成緩起訴協議，司法部撤銷了引渡控訴，孟晚舟並就華為公司不顧美國制裁私下與伊朗生意一事坦承不法，隨後自加拿大搭機返回中國。中國政府也隨後釋放加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）這場堪稱「換質行動」的美中交鋒終告落幕。

過去三年，美國政府對中國展開貿易戰，尤其是川普政府力阻華為及中國控制5G通訊，華為公主訴訟案已上升成兩國角力的重要象徵。雖然美方選擇在四方會談時的時間點，以放棄引渡象徵拜登與中國一定程度的和解，但接下來的日子，我們很難想像美國可能走向友中路線，而不再與印太國家共同抗中。

但也正因如此，國民黨主席選舉中，所有候選人都選擇對中扈從的語境，便顯得格外突兀與諷刺。國民黨作為台灣最大在野黨，在全球看待台灣政壇發展時，必定會關注國民黨對中國的態度立場。

去年江啟臣當選黨主席時，美國在臺協會甚至罕見地發出致賀新聞稿，如今所有候選人都走向對中趨統，外界恐解讀是美國路線的失敗，這勢必影響台灣的印太地區的角色，甚至傷害台灣可能扮演制衡中國的角色，乃至於影響台灣的安全。

德日政壇改選抗中成焦點，國民黨甘於中國附庸將成國際孤兒

我們從德國這次總理選舉的辯論會上也看到，基督教民主聯盟／基督教社會聯盟（CDU／CSU）、社會民主黨（SPD）和綠黨都為德國如何看待中國的議題有許多激辯，目前在野的社民黨與綠黨都主張對中國強硬線，呼籲未來總理不應再繼續梅克爾過去16年對中溫和路線。

雖然執政的基民／基社聯盟主張維持對中溫和，但就目前民調來看，在野社民黨獲最高支持度，未來將成聯合執政重要角色，基民／基社聯盟及綠黨和社民黨，三黨若聯合執政，中國路線勢必不可能以對中溫和作為唯一路線。日本目前的自民黨總裁選舉，當選人將成下一屆日本首相，抗中路線，則幾乎是候選人們一致共識，是日本接下來可以確定的方向。此外，所有候選人皆支持台灣加入CPTPP。

然而，至今仍對中國抱有幻想、對日本抱持敵視的中國國民黨路線，恐將讓台灣在國際安全的座標上走上險境，更將國民黨帶入國際孤兒的境地。

新任國民黨主席，還將面臨到明年習近平成為打破憲法連任的中國國家主席，國民黨若還維持對中曖昧，甚至連中共賀電都能成關注焦點的格局，未來台灣在國際舞台上勢必受到不小挑戰。光是國民黨主導的多項公投，都能影響台灣在國際貿易上的選項，阻撓台灣走向國際市場，我們絕不能輕視這場後韓國瑜浪潮下的國民黨主席之爭。

國民黨的挑戰，也將是從黨主席選舉結束後，才正式展開，若仍斷不開中國結，仍「仇美遠日」，台灣未來安全勢必備受挑戰！

（立法委員）

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