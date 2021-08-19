自由開講》強化國防力量 才能讓臺灣不成為下一個阿富汗

哲偉

日前美軍逐步撤離阿富汗，塔利班快速推進，阿富汗首都喀布爾遭塔利班攻陷，伴隨阿富汗政府軍的潰敗。中國媒體、台灣島內部分親中人士也紛紛開始宣傳起「疑美論」、「逃亡論」、「今日阿富汗，明日臺灣」等論調，意圖離間臺美關係、削弱臺灣抗敵意志。

臺美雙方政府聯合反駁謬論

面對此種藉機離間臺美關係、削弱臺灣抗敵意志的宣傳攻勢，美國政府及臺灣政府紛紛發起反擊；17日美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在白宮記者會上先反駁阿富汗與台灣做為類比的說法，他強調「阿富汗與台灣是兩個截然不同的問題，美國對盟友和合作夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一直如此，美國也相信對台灣和以色列的承諾一如既往堅實。」

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美國國安顧問蘇利文十七日表示，台灣與阿富汗情況不同，強調美國對台灣的承諾「神聖不可侵犯」。（彭博）

18日蔡英文總統也在臉書發表文章表示：「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心…要跟有共同價值及利益的國際夥伴，一起努力和合作。自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人一時的善意或施捨，更不是我們的選項。」

而探究阿富汗政府軍快速潰敗的根本原因，正在於阿富汗政府缺乏戰鬥意志；過去十多年美國投入了大量經費並提供全套美式裝備訓練其軍隊，然而缺乏自我防衛意志的阿富汗政府在美軍撤離後立刻潰敗，如同美國總統拜登在演說中指出的；「我們提供阿富汗一切決定自己前途的機會，但我們無法給予他們為此前途奮戰的意志力」

強化國防力量 鞏固臺海安全

臺灣要避免成為阿富汗第二，如同蔡總統所正確指出的，我們最首要的工作有二；一是強化獨立自主的國防力量，二是凝聚人民抗中保臺的集體戰鬥意志。面對嚴峻的臺海局勢，我們必然需要利用有利的國際局勢跟諸如美國、日本、澳洲、印度等共享民主價值的夥伴合作，但仍不應心存幻想、毫不作為的只想依賴盟友，而應盡快提高國防經費、強化獨立自主之武裝力量，以此嚇阻共軍。

臺灣要避免成為阿富汗第二，如同蔡總統所正確指出的，我們最首要的工作有二；一是強化獨立自主的國防力量，二是凝聚人民抗中保臺的集體戰鬥意志。（總統蔡英文臉書）

同時更應盡快凝聚抗中保臺的集體戰鬥意志，用實力與行動證明臺灣人民不僅擁有獨立守護家園的意志，更有足以在最後關頭捍衛家園的軍事力量，才能真正確保臺海之和平安全，使臺灣不致成為下一個阿富汗。

（軍事研究人員）

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