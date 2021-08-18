胡，怎麼說》大不同：阿富汗打「內戰」，台灣反抗「外國侵略」！

台灣不是阿富汗！藍營不倫不類將台灣類比為阿富汗、炒作美國棄台論的喧囂，被各方狠狠重重打臉後，大部分藍營人士羞刀自己入鞘，總算沉下去了，也在跟著說這句。

不過，台灣、阿富汗最大的不同，阿富汗是在打「內戰」、台灣則是扺抗他國併吞的「反侵略」，這是藍營蒙上眼睛看不見、捂上耳朵聽不到、殘了腦袋想不透，更不敢、不願、不能面對的事實。

請繼續往下閱讀...

塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾，在內戰中獲勝，推翻原政府、建立新政權，塔利班政權不論被稱做變天、復辟、建政，仍然都是阿富汗政府，因為這是內戰的結果。

塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾，在內戰中獲勝，推翻原政府、建立新政權，塔利班政權不論被稱做變天、復辟、建政，仍然都是阿富汗政府，因為這是內戰的結果。（美聯社）

將阿富汗變天類比台灣，最大也最基本的錯誤，就在內、外大不同，阿富汗是內部敵對的兩個勢力交戰；台灣則面臨外在敵對國家的侵略併吞，必須扺抗，以維護國家生存。

阿富汗內戰不論誰勝，仍是阿富汗；台灣扺抗中國侵略併吞，則只能勝、不能敗，萬一不幸敗了，就不再有民主自由台灣、不再有主權獨立的中華民國。

統治中國的中共政權，無所不用其極的想方設法，要台灣接受「九二共識、一個中國」，陰謀、陽謀，都是要把台灣當做中國的一部分，進而把台灣「內政」化，它出兵侵略台灣時，就可辯稱那是「中國內政」問題，台灣國軍扺抗侵略、和中國軍交戰，它就說那是「內戰」，做為排除國際干預的藉口。

中華人民共和國自居中國唯一正統合法政府，在逼迫台灣接受一個中國之後，它就可進一步透過大外宣是非顛倒、翻轉歷史，把中華民國台灣打為分裂中國的「叛亂團體」、把國軍打為「叛軍」，中國侵略台灣、消滅中華民國，就可轉為「平叛」、「戡亂」！

因此，台灣扺抗中國的侵略，絕對不是1949年國共內戰的延續，這是台灣的反侵略、反併吞戰爭、也是中華民國保衛戰。藍軍卻仍沉陷在國共內戰餘續中，不可自拔，人家一提到1949年國民黨就如今天阿富汗兵敗如山倒...，朱立倫就反擊稱，1949年「沒有國民黨就沒有台灣」，這句話最沒資格說的就是國民黨，說了更凸顯其心理上仍是國共內戰的延續、把台灣當「復興基地」宰制利用的心態仍在作祟！江啟臣也反擊稱民進黨歷史失憶，但這反而凸顯國民黨仍停格在1949年內戰陰影中。要反問朱、江的是：1949年沒有台灣，現在哪還會有國民黨？哪還會有你們角逐黨魁、上看總統寶座？

朱立倫（中）17日在臉書上撰文說，沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣，遭到網友砲轟。（資料照）

不同的是，當年國民黨雖敗，仍然堅持反共、扺抗中共專制政權。現在的國民黨，在剿匪不成反而怕被匪剿、戡亂失敗反而怕被當亂戡，不但不反共、更爭著向中共送媚討好、抱中舔共事可羞，卻還留存當年國共內戰的餘緒，正好被中共利用做好侵台的藉口。

藍軍看清楚了嗎？台灣扺抗敵國中國侵略併吞，是一個國家反抗另一國家侵略，當然不是內戰，當然不是阿富汗！

台灣扺抗中國的侵略，絕對不是1949年國共內戰的延續，這是台灣的反侵略、反併吞戰爭、也是中華民國保衛戰。圖為蔣介石（左）和毛澤東（右）。（網路照片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法