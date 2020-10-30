自由開講》「言論自由」國共兩黨護身符！

陳慶坤

中天新聞台換照引爆爭議。事實上蔡衍明創辦的旺旺集團，旗下有中天電視台、中國電視公司與中國時報，這些中字輩的媒體為紅色中國代言無庸置疑。中天電視台更成為中共在台灣的喉舌，因為「中天」意義非常明顯，中國的「天」君臨台灣的天；言論自由使共產極權主義在台灣宣揚、暢言無礙？北市議員王世堅還認為換照風坡是蘇貞昌院長在「狐假虎威」霸道？

其次，國民黨在官方推特帳號引用蔡英文總統「毛澤東梗圖」，諷刺蔡英文是獨裁政權？引起法國智庫學者波恩達茲（Antoine Bondaz）直言國民黨「可悲」！國民黨不知羞恥硬拗表示，目的是突顯蔡英文政府獨裁極權、打壓台灣言論自由；在民進黨執政下，台灣即將失去新聞自由？事實上，國民黨目的不在將蔡英文比作毛澤東，而是自甘墮落顛覆善惡標準，企圖打壓言論自由的本土、主體意識這才是重點。

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事實上，國民黨目的不在將蔡英文比作毛澤東，而是自甘墮落顛覆善惡標準，企圖打壓言論自由的本土、主體意識這才是重點。圖為民進黨在推特上回應國民黨。（截圖自民進黨推特）

聯合國《世界人權宣言》起草人愛蓮娜·羅斯福（Eleanor Roosevelt）於一九四八年提出：「民主、自由、人權對於世界的人們來說，已經代表著某種意義，我們絕不能容許任何國家改變這些字眼，讓它們成為壓迫與獨裁的同義詞。」國共兩個兄弟黨都具有獨裁極權主義的血統基因，顯然深諳「獨裁者進化」的道理，正操作著這種理念價值意義的翻轉。

在過去，獨裁者利用武力鎮壓，讓人民噤若寒蟬不敢輕舉妄動，蔣介石的白色恐怖；毛澤東的整風、大躍進，在短短幾年內就餓死三千五百萬人。獨裁者可以為所欲為犯下滔天大罪的能力。現代的獨裁者習近平與台灣的國民黨黨徒，了解需要學習適應新的情勢，開始使用創新與狡詐的伎倆，轉型改變獨裁的「性質」。

兩蔣時代台灣沒有言論自由，雷震案「自由之聲」終被關進大牢自我反省！一個爭取百分之百言論自由的外省人第二代鄭南榕，被控涉嫌叛亂拒絕警方拘捕自焚身亡！當時這些黨國餘孽，不也正是獨裁政府打壓言論自由的劊子手嗎？如馬英九之輩，有什麼資格談論民主自由？最近網路流傳一部短片，標題「一群共狗」，以光復節名義在台南市遊行，高舉著「中國天朝」、「台灣人民共產黨」的紅色旗幟，沿途唱著義勇軍進行曲，不是對台灣言論自由的一種污辱與挑釁嗎？

「言論自由」多少罪惡假汝之名！最重要的是台灣還不是一個的國家，兩黨政治也不是常態民主國家的兩黨政治，是一個隨時準備復辟，居心叵測的中國黨；台灣的民主言論自由已經成為國共兩黨的護身符！這才是台灣人不得不「驚覺」的問題所在。

（外語工作者）

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