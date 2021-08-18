自由開講》統派吹起「疑美論」 認知作戰又一遭

莊秉璋

當美軍撤離阿富汗，阿富汗政府軍節節敗退，阿富汗首都喀布爾遭塔利班攻陷，全世界都詫異於阿富汗政府的快速潰敗。而島內部分人士也紛紛吹起「疑美論」，將美國渲染成背棄盟友、見死不救、不值得信任的負心漢，認為美國始終會拋棄台灣。然而綜觀國際政治局勢，美國的撤軍便是明確說明，戰場早已經從上個世代的中東反恐戰爭，轉移成印太抗中行動。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日也反駁阿富汗與台灣做為類比的說法。（法新社，本報合成）



「疑美論」的潛台詞就是親中

有些人或許會問：難道我們只能在美國與中國兩者做選擇嗎？是的，這就是政治現實，美中矛盾不只是國際政治經濟的競爭，更是兩種不同意識形態的競爭，是民主政治經濟體系與專制獨裁經濟體系的競爭。

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中國的勃勃野心昭然於世，改革開放以來的巨幅經濟成長，加上日益張狂的中國民族主義情緒，形成了中國「戰狼式外交」的底氣，意欲打造一個「具中國特色的世界經濟體系」，並以此挑戰現今由歐美國家建立起來的民主政治經濟體系。身處美中矛盾衝突點的台灣（地理上政治上都是），兩邊押寶的可能已然不存在。那麼，台灣該如自處？

起造國家不是己願他力

任何一個懂得國際關係的人，都會一再強調台灣地緣政治的特殊性與重要性。東亞大陸的門戶、西太平洋的第一島鏈中心，使得台灣無法置美中矛盾於事外。當習近平將統一台灣視為中國建政百年的終極目標，當軍機繞台愈發頻繁，中國正試圖改變台海現狀，成為東亞的麻煩製造者。

中國的這些行為也促使了各國的表態：日本防衛白皮書將台海戰爭視為威脅其生存的因素，中國若入侵台灣，日本將出兵保護台灣；立陶宛即將在台灣設立辦事處，意在尋求民主國家夥伴；加拿大加入歐洲福爾摩沙俱樂部，要中國停止威脅台灣；美國更不用說了。

的確，台美關係空前友好，民主陣線逐漸集結，但這一切的前提，都操之在台灣自己。如果我們自身沒有為國族共同體犧牲奉獻的存續意志，何來盟友積極相助的空間？如果自己不願意幫助自己，世界又要怎麼幫助你？讓別人願意、也放心伸出援手，才是重點。

（政治工作者）

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