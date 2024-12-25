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自由開講》藍營閉門強過選罷法 決議有重大程序瑕疵

2024/12/25 08:30

◎ 袁冰凝

立法院內政委員會於排審加嚴罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正法案時，國民黨立委封鎖會議室，阻擋民進黨立委進入開會，以「一貫作業」模式，自己開會、審法案及通過法案，並於一分鐘完成初審送出委員會，符合相關法律規定嗎？

國民黨立委封鎖會議室，阻擋民進黨立委進入開會，一分鐘完成初審將《選罷法修正案》送出委員會，議事程序違背公開透明原則及議事規則，其瑕疵已達明顯重大之程度，有違憲之虞。（資料照）國民黨立委封鎖會議室，阻擋民進黨立委進入開會，一分鐘完成初審將《選罷法修正案》送出委員會，議事程序違背公開透明原則及議事規則，其瑕疵已達明顯重大之程度，有違憲之虞。（資料照）

依據《立法院各委員會會議室規則》第二條規定，會議室設委員席，由委員自由就坐，計算表決人數時，得區分出席委員與列席委員席位。既然出席委員與列席委員都能出席會議，為什麼國民黨立委要阻擋民進黨立委進入會議室開會？

另外同規則第五條規定「委員席後設新聞記者席」，試問當日為何沒有媒體到場？難道是早已預謀黑箱作業？又同規則第七條亦明定「會議室門口應懸示會議名稱並設簽到處」，問題是，民進黨立委遭到國民黨立委阻擋，連會議室都無法靠近，要如何簽到？

再者，參照司法院大法官釋字第四九九號意旨，議事程序違背公開透明原則及議事規則，其瑕疵已達明顯重大之程度。國民黨立委於內政委員會強渡關山的《公職人員選舉罷免法》修正法案，不僅悖離民主程序，且限制其他政黨立委的人身自由及沒收民主討論，已明顯違反公開透明原則及議事規則，其所做成的會議決議，實質上屬於有重大程序瑕疵之決議，即便是通過修法，亦有違憲之虞！

（作者為法務人員）

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