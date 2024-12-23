自由開講》國際特赦組織台灣分會緊急聲明／憲訴法修正案三讀：嚴重限縮人民救濟管道

◎國際特赦組織台灣分會 Amnesty International Taiwan

◆#緊急聲明 憲法訴訟法修正案三讀通過：嚴重限縮人民救濟管道

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（取自貼文）

對於立法院在週五（12/20）在未經正常程序審查及討論下，就三讀通過的「#憲法訴訟法」修正案，國際特赦組織台灣分會對此提出嚴正譴責！



■ 在野黨團強行通過修正案，無視專家反對意見、民眾抗議



國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示：即使有眾多民眾及公民團體在國會場外表達抗議，其中也包括眾多法政專業從業人員及學者專家們表達反對意見，立法院在野黨團仍強行通過修正案。



而在目前在野黨團以「死刑議題」為由，全面杯葛大法官人選的情況下，未來憲法法庭勢必會陷入空轉。



■ 修法後加上目前大法官人選審查現況，憲法法庭勢必將無法運作



修法之後的憲法訴訟法，大幅提高大法官作成違憲判決的門檻，甚至有可能連開庭的門檻都達不到而無法開庭，這將會讓一般人民最後的救濟管道大幅被限縮，對於未來台灣的人權進展將是一大隱憂。



修正草案通過後，未來任何釋憲案判決、暫時處分、彈劾總統副總統、宣告政黨違憲解散，都要10人參與評議，9人同意才能做違憲宣告，而目前立法院持續以死刑議題杯葛大法官人選，完全不討論其他人權議題，嚴重誤導憲法法庭及大法官的職責所在。



修法後加上目前大法官人選審查現況，憲法法庭勢必將無法運作。緊急處分的門檻提高，也會讓人權侵害事件發生之際，沒有可以暫停的手段，導致人權侵害持續蔓延。



■ 憲法法庭是人民最後的救濟管道，陷入空轉將嚴重傷害台灣人權法治基礎



國際特赦組織台灣分會強調，正因為台灣不是聯合國會員，國際上許多人權救濟的管道台灣人幾乎都無法使用，又或者是申訴之後被聯合國移交給北京政府處理。



憲法法庭作為人民救濟的最後一道防線，應該要有效被使用，而事實上，目前憲法法庭當中的案件有九成以上都跟一般人民的權利救濟有關。



我們很遺憾看到立院在野黨團反其道而行，加高憲法訴訟門檻、剝奪人民救濟權利。



未來立法院若持續通過各種危害人權的法案，又或者是當行政機關的處分過度侵害到人民權益時，憲法法庭都無法監督及制衡，台灣的人權法治基礎將受到嚴重傷害。這對於台灣及整個亞太區域都是應該被正視的人權警訊。



本文經授權轉載自國際特赦組織 台灣分會臉書

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