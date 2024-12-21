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黃澎孝練「孝」話》李登輝曾說：我們的力量在那裡！

立院亂象讓我想起： 「那天，李登輝突然說：我們的力量在那裡！」
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/12/21 13:15

  ◎ 黃澎孝

立院亂象讓我想起：

「那天，李登輝突然說：我們的力量在那裡！」

立院亂象讓我想起：「那天，李登輝突然說：我們的力量在那裡！」（取自貼文）立院亂象讓我想起：「那天，李登輝突然說：我們的力量在那裡！」（取自貼文）

朝小野大，中國國民黨再度上演了類似2014年3月17日，僅用30秒宣布會議決議，就要讓《兩岸服貿協議》強行過關的鴨霸行徑，從而激怒了場外「太陽花學運」的青年學生。終於爆發300名抗議學生佔領立法院議場，另有上千示威群眾包圍立法院表示支持的民意洪流。

好佳在。當年的《服貿協議》終於在「太陽花學運」和「反黑箱服貿民主陣線」等，數十個公民團體的聯手抗議下，成功地阻擋了下來。

對照當年與中國簽訂《服貿協議》的韓國，如今產業慘遭中國掏空，而且，還讓中國商品大量湧入，造成對中貿易入超失衡，以及經濟發展倒退的現象。相形之下，我們的青年學生和公民團體的睿智與堅持是多麼的可貴、可敬啊？

回首台灣民主改革的漫漫長路上，每遇難關都會有「英雄出少年」的熱血青年挺身而出，結合廣大的公民力量，一次次力挺台灣清除民主道上一切障礙。（記者陳逸寛攝）回首台灣民主改革的漫漫長路上，每遇難關都會有「英雄出少年」的熱血青年挺身而出，結合廣大的公民力量，一次次力挺台灣清除民主道上一切障礙。（記者陳逸寛攝）

事實上，回首台灣民主改革的漫漫長路上，每遇難關都會有「英雄出少年」的熱血青年挺身而出，結合廣大的公民力量，一次次力挺台灣清除民主道上一切障礙。


讓我個人印象尤其深刻的，莫過於：1990年3月19日星期一的上午，我和國民黨副秘書長鄭心雄、徐立德，以及秘書長宋楚瑜、總統府秘書長蔣彥士在李登輝總統辦公室簡報「黨務革新」和「國是會議主題」時的一幕場景。

當宋楚瑜向李登輝報告：國民黨中央黨部的研究結論，認為總統選舉以「間接選舉」比較有利時，李登輝沒有正面回應，只是突然指著中正紀念堂方向說：「我們的力量在那裡！」。也就是指向正在中正紀念堂廣場上集結的「野百合學運」的青少年⋯⋯。不久後，李登輝總統亁綱獨斷，拍板做出了「總統直選」的歷史性偉大決定。

2024國會再度出現「朝小野大」現象，國民黨立院黨團變本加厲，公開直通北京，肆無忌憚地「沒收民主國家權力分立原則」，還「背離人民作主的真諦」。（記者方賓照攝）2024國會再度出現「朝小野大」現象，國民黨立院黨團變本加厲，公開直通北京，肆無忌憚地「沒收民主國家權力分立原則」，還「背離人民作主的真諦」。（記者方賓照攝）

誠如當年李登輝總統所說，長期在台灣實施戒嚴之治的中國國民黨，是一個外來政權。國共內戰失敗後，國民黨將憲法「臨時條款化」，將國軍「黨軍化」，退踞台灣後，更將戒嚴「長期化」，才得以在台灣長期進行黨國專制之治。

果然，當1987年蔣經國被迫解嚴後，不到13年的短短時光，國民黨就丟失了執政地位。後來，雖然有馬英九八年的回朝，但是最終還是不敵覺醒的台灣人，堅持當家作主的努力。

令人憤慨的是，中國國民黨不但沒有誠心檢討悔過：在台戒嚴38年又56天之罪惡，反而在喪失執政地位後，轉身與其宿敵中國共產黨聯手，一再以所謂「反台獨」的藉口，破壞台灣人民當家做主的民主法制基礎。完全喪失了所謂「忠誠反對黨」應有的角色分際

遺憾的是，2024大選在白營分票影響下，國會再度出現「朝小野大」的現象。以致於立法院不但再度進入多事之秋，國民黨立院黨團更變本加厲，公開直通北京，肆無忌憚地「沒收民主國家權力分立原則」，還「背離人民作主的真諦」。

當我看到越來越多的年輕人，自動加入青鳥行動的行列後，我釋然而笑了。因為，我像「阿輝伯」當年那樣，看到了台灣的力量與希望之所在！（記者羅沛德攝）當我看到越來越多的年輕人，自動加入青鳥行動的行列後，我釋然而笑了。因為，我像「阿輝伯」當年那樣，看到了台灣的力量與希望之所在！（記者羅沛德攝）

尤有甚者，12月20日，國民黨在立法院再度上演宛如2014年3月17日《服貿協議》強行闖關戲碼。強行通過《選罷法》《憲訴法》與《財劃法》等3項爭議法案、真是孰可忍，孰不可忍啊！

值此台灣得之不易的民主，再次面臨關鍵性的挑戰之際，憂心忡忡的我，不禁想起：「那天，李登輝突然說：我們的力量在那裡！」 （原著文章登於2020年08月02上報

事實上，當我看到越來越多的年輕人，自動加入青鳥行動的行列後，我釋然而笑了。因為，我像「阿輝伯」當年那樣，看到了台灣的力量與希望之所在！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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