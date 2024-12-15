晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》目睹吃牛被處死／脫北者想靠近又不敢靠近的「順安烤肉」

2024/12/15 21:00

◎李愛蘭

據我所知，韓式烤肉是外國人最喜愛的韓國料理之一。這是一道醃製切薄的牛肉片與各種蔬燒後燒烤的菜餚，以其甜美柔嫩的口感而聞名。然而，很少人知道，韓式烤肉的“鼻祖”是北韓的“順安烤肉”。順安烤肉是平安道最具代表性的菜，與韓國烤肉不同，它以牛肉特有的香濃清淡風味著名。

韓式烤肉是外國人最喜愛的韓國料理之一。（資料照） 韓式烤肉是外國人最喜愛的韓國料理之一。（資料照）

可笑的是，雖然烤肉的發源地是北韓，但是大部分北韓人一輩子聞都聞不到烤肉的香味因為北韓當局嚴禁食用牛肉。由於農業機械化水平太低，在北韓牛被廣泛用作農業勞動力，因此屠宰牛的行為就構成“殺人罪”，而受到嚴厲懲罰。此外，在北韓，禁止個人擁有，屠宰或出售牛，違反者不以經濟犯而以政治犯予以處罰。

在北韓 屠牛就構成殺人罪 多人因此被公開處刑

北韓去年仍傳出9人私自宰殺國有牛隻並販售，遭到公開處決，2.5萬居民被迫觀看行刑過程。北韓牛隻示意圖。（路透）北韓去年仍傳出9人私自宰殺國有牛隻並販售，遭到公開處決，2.5萬居民被迫觀看行刑過程。北韓牛隻示意圖。（路透）

我曾在北韓親眼目睹過因屠宰並食用牛肉而遭受慘烈處罰的情景。我住的惠山是中朝邊境地區，那裡有許多朝鮮族為了做生意而往返於中朝之間。當時，我的母親想賺點錢，給一個朝鮮族商人借出了10萬北韓幣。但是那個商人收款之後卻消失得無影無蹤。當時的10萬北韓幣相當於兩套90平米公寓的價格。母親一輩子辛辛苦苦積攢的所有財產就這樣沒了，她無法承受如此沉重的打擊,悲痛欲絕之下病倒了。而我為了找到那個朝鮮族商人，四處打聽。有一天，我聽說，有人在茂山看過那個朝鮮族商人。於是我立即趕往茂山。

在茂山的“農民市場”裡，各種攤位一應俱全，從賣年糕的到賣柴火的，應有盡有。我在人群中擠來擠去，尋找那個欠錢的朝鮮族商人，可不知為何，市場突然騷動起來。正當我茫然四顧時，安全員來了，他們將市場內所有人都擠到一邊。由於安全員突然出現，市場瞬間陷入混亂，人們竊竊私語，遠處還傳來汽車駛來的聲音。

不久後，幾輛轎車和押送車來了。從轎車裡下來了一些大腹便便的官員，而從押送車裡被拖出來的則是一個看似約60歲左右的瘦小男子。他穿著破爛的衣服，全身只剩下皮包骨，面色蠟黃，灰白頭髮凌亂，完全無法推測他的實際年齡。他已經虛弱到連站都站不穩，被押送員拖著走，看他的情況，剩下的生命不到一個小時。

“主角”出現後，隨即開始了公開審判。他名叫崔福男，來自茂山郡獨山裡，時年33歲。他之所以落得如此悲慘的下場，是因為在糧食短缺的情況下，為了填飽肚子，屠宰了一頭農場的牛。他原本打算先填飽肚子，然後賣出剩下的牛肉賺點錢，以換取一些玉米粉來維持生計，但在乘火車運輸牛肉時，不幸被鐵路安全員查獲，最終成為公開處決的物件

一名年輕女子宣讀了對崔福男的罪行控訴書，隨後下達了判決：因其是“民族叛徒”、“祖國叛徒”及“反革命分子”，以人民的名義判處絞刑。繩索套在他的脖子上，不到一分鐘，他就失去了生命。不僅如此，更殘忍的是，即使他已經死亡，安全員仍然向他的屍體連開數槍。目睹這一切的人都無不感到戰慄，許多人因慘不忍睹而轉過臉去。處決後，他的屍體被吊在茂山市場的絞刑架上，整整三天

美媒引述消息透露，北韓共同農場農民在這個冬季僅收到往年一半的糧食配給，但他們飼養的牛隻卻有充足飼料可吃。圖為開城特別市開豐郡農場。（法新社檔案照）美媒引述消息透露，北韓共同農場農民在這個冬季僅收到往年一半的糧食配給，但他們飼養的牛隻卻有充足飼料可吃。圖為開城特別市開豐郡農場。（法新社檔案照）

北韓人太餓屠牛來吃被公開審判 目睹處刑至今無法吃牛

由於那天的經歷，我至今還是不能吃牛肉。在剛到韓國不久時，我曾受邀前往龍山的美軍基地。那天我忙了一整天，沒吃午餐，到美軍基地時已快到晚飯時間，所以感到飢腸轆轆。因為當時我處於安全保護措施下，我和負責保護我的警察一起被邀請到美軍食堂。在去食堂的路上，警察開心地說，“美軍食堂是普通人幾乎沒機會去的地方”。到達食堂後，我以激動的心態翻開了選單，然而選單全都是英文。我在北韓從未有機會學習英語，因此完全不懂英文，於是我只能跟著別人點了餐。

那天大家都點了牛排，說牛排是美軍食堂的特色菜。我不知道牛排是什麼菜，可大家都說牛排是美軍食堂的招牌菜，所以我也點了牛排。然而，端菜上桌時，我驚呆了一陣子——牛排竟是稍微加熱過的牛肉，內層大部分還是生肉,保留著牛肉原始的血紅色，旁邊還放了一顆拳頭大小的蒸土豆。除了我，餐桌的所有人都滿臉幸福地品嚐牛排和土豆。那天我餓著肚子回家，在家做泡菜湯吃了晚飯。

如今我在韓國經營一家北韓餐廳，在我餐廳順安烤肉是最受歡迎的菜之一。可作為餐廳老闆，我卻從未吃過順安烤肉。有時在餐廳午休時，員工們做順安烤肉一起吃飯，有一天一個員工問我“老闆, 我沒看過你吃烤肉，是不是對牛肉過敏？”我無法在餐桌上細說曾在茂山目睹的慘劇，所以只能說一些含糊其詞的話來搪塞。看來由於在茂山產生的“牛肉恐懼症”, 恐怕我這輩子難以享受牛肉的美味了。

（作者為韓國自由統一文化院院長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，
來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書